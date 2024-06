Einem anderen Meinungsforschungsinstituts zufolge könnte die aktuelle Regierungspartei von Premier Rishi Sunak letztlich auf nur 72 der 650 Mandate kommen. AFP/ADRIAN DENNIS

London – Den britischen Konservativen von Premierminister Rishi Sunak droht drei neuen Umfragen zufolge eine vernichtende Niederlage bei der Parlamentswahl am 4. Juli. Den am Samstagabend veröffentlichten Erhebungen zufolge dürfte die Labour Party von Keir Starmer die Abstimmung deutlich für sich entscheiden. Der "Sunday Telegraph" etwa veröffentlichte eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Savanta, wonach Labour auf 46 Prozent kommt und die Tories auf 21 Prozent.

Wahl-Aus für Tories?

Laut Umfragen in der "Sunday Times" (Survation) und im "Observer" (Opinium) dürfte die heutige Opposition auf 40 Prozent kommen. Wegen des "First Past the Post"-Wahlsystems in Großbritannien droht den Konservativen bei der tatsächlichen Verteilung der Sitze eine noch deutlichere Niederlage als die Prozentzahlen suggerieren.

Dem Institut Survation zufolge könnte die heutige Regierungspartei am Ende mit 72 der 650 Mandate im Unterhaus dastehen - die niedrigste Zahl in ihrer fast 200-jährigen Geschichte. Der Forschungsleiter für Politik bei Survation, Chris Hopkins, sagte dazu: "Unsere Untersuchungen deuten darauf hin, dass diese Abstimmung für die Konservative Partei nichts weniger als das Wahl-Aus (engl. "electoral extinction") bedeuten könnte." (APA, 16.6.2024)