Ein zentrales Thema bei jeder Form von Künstlicher Intelligenz ist, auf Basis welcher Daten diese trainiert wurde. Besonders sensibel wird es, wenn dabei Userdaten verwendet werden, und genau dieses Ansinnen bringt Instagram-Hersteller Meta nun Ungemach ein. Nach scharfer Kritik rudert das Unternehmen jetzt bei seinen aktuellen Plänen zurück.

Vorerst nicht in der EU: Meta AI REUTERS/Dado Ruvic

Kehrtwende

Meta will vorerst keine Userdaten mehr für das Training der eigenen KI-Modelle mehr verwenden, das kündigt das Unternehmen in einem Blogeintrag an. Ausschlaggebend dafür dürfte schlussendlich die Kritik – der sonst eher als Big-Tech-freundlich geltenden – irischen Datenschutzbehörde gewesen sein, die durch den Standort des Unternehmens primär für Meta zuständig ist.

Nur wenige Tage zuvor hatte bereits die österreichische Datenschutz-NGO Noyb in mehreren Ländern Beschwerde gegen Meta eingelegt. Zentral dabei vor allem ein Punkt: Anstatt die Nutzerinnen und Nutzer explizit um ihre Zustimmung zur Verwendung ihrer Daten zum KI-Training zu bitten, wollte Meta lediglich ein Opt-Out-Verfahren anbieten – also die Möglichkeit nachträglich explizit zu widersprechen. Zudem kritisierte Noyb, dass dieser Opt-Out von Meta bewusst "trügerisch und kompliziert" gestaltet sei. Beides seien Verstöße gegen die geltende Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Bei Meta zeigt man sich trotzdem weiter davon überzeugt, dass das alles ohnehin rechtens gewesen wäre, klingt sonst aber etwas verärgert. So sei der eigene Ansatz wesentlich transparenter als jener der Konkurrenz, zudem gebe es ein "berechtigtes Interesse" am Training der KI-Modelle. Ebenfalls betont man, dass ohnehin nur öffentlich gepostete Inhalte von erwachsenen Personen verwendet worden wären.

Kein Meta AI in der EU

All das hat auch konkrete Auswirkungen auf die Produktentwicklung von Meta. So soll der Chatbot Meta AI vorerst nicht innerhalb der EU angeboten werden. Allerdings sei man bemüht, mit den Datenschutzbehörden weiter an einer Lösung zu arbeiten, versichert das Unternehmen. Die Zeit werde man zudem nutzen, um konkrete Beschwerden der britischen Regulatoren einzuarbeiten, verrät Meta darüberhinaus.

Meta AI ist als eine Art Konkurrent zu ChatGPT oder Googles Gemini konzipiert, kann also beliebigen Text oder auch Bilder erstellen. Die aktuelle Entscheidung hat aber nicht nur Einfluss auf den Chatbot, mit den Userdaten wollte Meta auch die eigenen KI-Modelle wie Llama besser trainieren – was wohl auch mit den Daten von Usern außerhalb der EU weiter passieren wird. (apo, 16.06.2024)