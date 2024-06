Eine Woche nach der Europawahl kommen die Staats- und Regierungschefs der Union am Montag in Brüssel zu einem Gipfeltreffen zusammen. Dabei wird es vor allem darum gehen, über eine Reihe von Postenbesetzungen in den wichtigsten EU-Institutionen zu beraten, die nach der Konstituierung des Europäischen Parlaments Mitte Juli anstehen.

Allen voran muss ein Kandidat oder eine Kandidatin für die Führung der EU-Kommission in der nächsten Legislaturperiode bis zum Jahr 2029 bestimmt werden. Favoritin ist Präsidentin Ursula von der Leyen, die als Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei (EVP) angetreten ist und eine zweite Amtszeit anstrebt. Die Christdemokraten haben Mandate dazugewonnen. Die EVP ist mit Abstand stärkste Fraktion in Straßburg vor den Sozialdemokraten (S&D), die leicht verloren haben.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen strebt eine zweite Amtszeit an. AFP/POOL/URS FLUEELER

Bundeskanzler Karl Nehammer bestätigte dem STANDARD am Rande der Ukraine-Konferenz in der Schweiz am Sonntag, dass 13 Regierungschefs, die wie er der EVP angehören, von der Leyen ohne Einschränkung vorschlagen werden. Es werde beim EU-Gipfel aber vermutlich noch keine endgültige Entscheidung geben, weil das Treffen informell sei – zu erwarten seien aber "deutlichere Festlegungen" zum Personalpaket. In zehn Tagen gibt es den regulären EU-Gipfel in Brüssel.

Kein Veto für Orbán

Gemäß EU-Verträgen haben die Regierungschefs das alleinige Nominierungsrecht. Sie entscheiden das mit qualifizierter Mehrheit. Es kann also nicht sein, dass ein Einzelner – etwa der notorische Neinsager Viktor Orbán aus Ungarn – eine Weichenstellung per Veto verhindert. Das Plenum des Parlaments stimmt dann in Straßburg über den Vorschlag ab, wobei der Bewerber oder die Bewerberin eine absolute Mehrheit aller EU-Abgeordneten erreichen muss, also 361 Stimmen von insgesamt 720 Mandataren.

Fiele er oder sie durch, müsste ein neuer Vorschlag auf den Tisch. Dann würde sich die Zusammenstellung der künftigen EU-Kommission mit weiteren 26 Kommissaren bis weit in den Herbst verzögern. Damit das nicht passiert, wollen die 27 Regierungschefs in einem größeren politischen und regionalen Ausgleich ein breiteres Personalpaket schnüren, das von EVP, S&D und auch den Liberalen mitgetragen wird. Eventuell sollen dabei auch die Grünen und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bedacht werden, deren Partei Fratelli d'Italia eine führende Rolle in der konservativen Fraktion in Straßburg spielen wird.

Die Sozialdemokraten beanspruchen das Amt des Ständigen Präsidenten des Europäischen Rates. Die Amtszeit von Charles Michel, einem Liberalen, endet am 1. Dezember. Als Favorit gilt der frühere portugiesische Premier António Costa, auch die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen wird immer wieder genannt. Sollten die Liberalen den künftigen EU-Außenbeauftragten nominieren, könnte die estnische Premierministerin Kaja Kallas infrage kommen. Es gibt aber auch eine Reihe anderer Kandidaten. (Thomas Mayer, 17.6.2024)