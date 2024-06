Wer erwartet hat, dass die von der Schweiz organisierte Konferenz zur Ukraine einen Fahrplan oder gar erste konkrete Ergebnisse für ein Ende des Krieges bringen könnte, wird vielleicht enttäuscht sein. Davon kann nach dem zweitägigen Treffen von 92 Staaten keine Rede sein. Russland hatte mit ultimativen Forderungen von vornherein deutlich gemacht, dass es am Start eines Dialogs nicht interessiert sei.

Präsident Wladimir Putin erklärte, dass er seine bisherige Kriegsbeute, eroberte Territorien im Osten des Landes und die Krim, auf keinen Fall wieder hergeben werde. Ohne die geringste Bereitschaft des Aggressors kann es aber keine Verhandlungen über Frieden geben, nicht einmal über ein Ende der Kampfhandlungen.

Gruppenbild am Bürgenstock. AFP/POOL/MICHAEL BUHOLZER

Die Konferenz hatte daher im Ansatz ganz andere Ziele: Sie konnte nur Vorbedingungen für eine Friedenskonferenz, die es irgendwann geben wird, bearbeiten. Sie fand auch auf Wunsch der ukrainischen Regierung statt, die seit Monaten versucht, weltweit mehr Unterstützung zu finden beim Versuch, das Land vor dem Untergang zu bewahren.

Die Schweizer Regierung tat Präsident Wolodymyr Selenskyj nun einen großen Gefallen, indem sie es schaffte, nicht weniger als 57 Staats- und Regierungschefs nicht nur aus Europa und den USA, sondern vor allem aus Afrika, Asien und Lateinamerika an einen Tisch zu bringen.

Allein die Tatsache, dass das überhaupt möglich war, darf als ein erster Erfolg gewertet werden. In den zweieinhalb Jahren des Krieges war das in dieser Dimension nicht möglich. Es war bisher ja so, dass die USA und die Europäer sich rasch einig waren bei der Verurteilung dieses ersten Eroberungskrieges in Europa seit 1945. Sie ergriffen harte Sanktionen gegen Moskau, organisierten gewaltige Hilfen für die Ukraine.

Endlich Bewegung

Aber es mangelte an Backing vom Rest der Welt, aus afrikanischen Staaten, von Indien, von aufstrebenden Schwellenländern wie Brasilien oder Südafrika. Mit Bewegung in China, das bisher fest an Putins Seite steht, ist vorerst nicht zu rechnen. In diesem Szenario scheint sich nun aber etwas zu bewegen. Bei den Erklärungen dutzender Regierungschefs konnte man große Übereinstimmung hören, dass es so nicht weitergehen kann. Die Golfstaaten, möglicherweise die Türkei, könnten eine aktive Rolle einnehmen, Indien ist erstmals dabei. Es ist schon die Rede von einer Folgekonferenz.

Der Anfang für ein Ende des Krieges und, über Umwege, eine spätere Friedenskonferenz könnte nun also gemacht sein. Mit Russland soll jetzt zunächst über Ernährungssicherheit, Sicherheit von Atomkraftwerken in der Ukraine und den Austausch von Kriegsgefangenen und entführten Kindern gesprochen werden. Ein Start. (Thomas Mayer, 16.6.2024)