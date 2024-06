Gesundheitsstadtrat Hacker will künftig verhindern, dass Ärzte nur wenige Stunden im öffentlichen Spital und den Rest in der Privatordination arbeiten

"Zehn Stunden im öffentlichen Spital und den Rest in der Privatordination, das wird es in Zukunft nicht mehr geben", sagt Hacker. Jeff Mangione / KURIER / picturedesk.com

Wien – Die österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) unterstützt die Ankündigung eines Wahlarztverbots für Wiener Spitalsärzte von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). ÖGK-Obmann und Arbeitnehmervertreter Andreas Huss sah am Sonntag einen "wichtigen Beitrag". Natürlich wäre so eine Änderung nur dann sinnvoll, wenn das für alle Fondsspitäler in ganz Österreich gelten würde, denn sonst würden Ärztinnen und Ärzte in andere Bundesländer abwandern, meinte Huss.

Hacker will die Praxis, dass Ärzte nur wenige Stunden im öffentlichen Spital und den Rest in der Privatordination arbeiten, mit Jahreswechsel abdrehen. "Wir verhandeln gerade mit der Personalvertretung im Rahmen des zweiten Personalpaketes. Ich habe nichts gegen Wahlärzte. Wer aber Teilzeit im öffentlichen Gesundheitssystem arbeitet, der ist diesem System verpflichtet", befand Hacker. "Also man kann 20 Stunden im Spital arbeiten und 20 Stunden in einem Primärversorgungszentrum. Aber zehn Stunden im öffentlichen Spital und den Rest in der Privatordination, das wird es in Zukunft nicht mehr geben."

Huss thematisiert Ärzteausbildung

Eine derartige Änderung müsse natürlich wie in Österreich üblich unter den Sozialpartnern verhandelt werden, betonte Huss. Hackers "wichtiger Diskussionsbeitrag" rücke vor allem "die beiden zentralen Aufgaben von Spitälern" in den Fokus. "Denn neben der Patientenversorgung sind die Spitäler auch für die Ärzteausbildung zuständig. Diese würde zum Erliegen kommen, wenn sich mehr und mehr Ärztinnen und Ärzte in die Teilzeitarbeit bzw. in die Privatpraxis verabschieden. Denn dort werden keine Ärztinnen und Ärzte ausgebildet. Damit bekämen wir sowohl im Spital als auch in den niedergelassenen Praxen ein echtes Nachwuchsproblem", warnte Huss.

Kritik von Ärztekammer

Von der Ärztekammer hatte Hacker heftige Kritik geerntet: "Eine erzwungene Einschränkung der Berufsfreiheit wird noch mehr Ärztinnen und Ärzte für immer von den Spitälern wegtreiben", meinte Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart am Samstag. Die Gewerkschaft younion zeigte sich "überrascht" und wandte sich dagegen, "sich Verhandlungspositionen vorab über die Medien auszurichten". (APA, 16.6.2024)