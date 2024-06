Der 31-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei musste am Samstag noch in einem anderen Fall im selben Bezirk einschreiten

Wien – Die Wiener Polizei hat am Wochenende mehrmals im Bezirk Favoriten einschreiten müssen. Am Samstagabend ging eine 29-Jährige auf ihren Freund los, nachdem ein Trennungsgespräch völlig eskalierte. Laut dem 31-Jährigen soll die Frau ihn mehrmals mit Schlägen, Tritten und Stößen attackiert und mit einem Messer bedroht haben. Zudem zerriss sie den Reisepass des Wieners. Danach ging sie aus der Wohnung. Der Mann, der leichte Verletzungen im Kopfbereich erlitt, alarmierte die Polizei. Als die Frau zurückkehrte, wurde sie vorläufig festgenommen. Gegen sie wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Bei der Vernehmung verweigerte die 29-Jährige die Aussage. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde sie auf freiem Fuß angezeigt.

Weiterer Polizeieinsatz in Favoriten

Bereits zu Mittag drohte ein 29-Jähriger zunächst einem Freund telefonisch, dann beschädigte er mit einem Messer die Möbel seiner Mutter. Der Mann wurde laut Polizei angezeigt.

Der 29-Jährige rief aus noch ungeklärten Gründen – er hatte jedoch 1,6 Promille Alkohol im Blut – Samstagmittag seinen 24-jährigen Freund an und drohte ihn mit dem Tod. Völlig in Rage zerstörte er dann mit einem Messer Einrichtungsgegenstände in der Wohnung seiner 50-Jährigen Mutter und rannte mit der Waffe davon. Unweit der Wohnung nahmen ihn Polizisten fest und stellten das Messer sicher. Gegen ihn wurden ein vorläufiges Waffenverbot sowie ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegenüber seiner Mutter und deren Wohnung ausgesprochen. Zudem erhielt er eine Anzeige wegen gefährlicher Drohung. (APA, 16.6.2024)