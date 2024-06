Schon im Vorfeld wurden zahlreiche Seiten aus dem Suchmaschinenindex entfernt. 12 Prozent aller in der EU schauen Piraten-Streams

Die Fußball-EM ist ein einträgliches Geschäft, und zwar eines, bei dem die Uefa an so gut wie jeder Stelle mitverdient. Neben dem Ticketverkauf spielen dabei auch Streamingrechte eine zentrale Rolle, TV-Sender müssen riesige Beträge zahlen, um die einzelnen Spiele übertragen zu können. Da will man natürlich verhindern, dass irgendwer auf nicht-offiziellen Kanälen schauen kann.

Wer die Euro 2024 verfolgen will, muss Zugriff auf den richtigen Sender haben. IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Hahne

Takedown

In den vergangenen Tagen ist die Uefa massiv gegen Livestream-Piraterie vorgegangen, berichtet Torrentfreak. Bereits im Vorfeld der Euro 2024 hat der Fußballverband ein System etabliert, um entsprechende Webseiten aufzuspüren und möglichst rasch verschwinden zu lassen. Das Ergebnis: Alleine in der vergangenen Woche seien tausende Live-Streaming-Links aus Suchmaschinen entfernt worden, wie ein Blick in die Lumen-Datenbank zeigt, die solche "Takedown Requests" dokumentiert.

Ausführendes Organ ist dabei die Firma "Friend MTS", die die Uefa als Antipirateriepartner engagiert hat. Diese scheint bei ihrem Auftrag durchaus erfolgreich zu sein, so wurden tausende Links bereits entfernt, bevor sie überhaupt zu streamen begonnen hätten. Bei all dem habe es sich um Platzhalter-Links gehandelt, die von Piraten extra für die Euro 2024 vorbereitet wurden.

Rechtlich ist dieses Vorgehen nicht unumstritten, immerhin ist dieses System nur dazu gedacht, gegen aktive Copyrightverstöße vorzugehen – nicht aber gegen kommende. In diesem Fall scheint sich Google aber dazu entschlossen zu haben, die Entfernung auf Wunsch der Uefa bereits vorab durchzuführen, da auf diesen Seiten aktiv mit der kommenden Verfügbarkeit von entsprechenden Livestreams geworben wurde.

Gerade für China gibt es eine Vielzahl an illegalen Streamingseiten zur Euro 2024. STANDARD

Wie immer in solchen Fällen finden sich in der Liste der Takedowns auch sehr offensichtlich überbordende Entfernungsanfragen. Darunter Seiten, die lediglich Live-Scores anbieten und keine Streams – was allerdings vollständig legal ist.

Statistik

Laut einer Untersuchung des European Union’s Intellectual Property Office (EUIPO) schauen immerhin 12 Prozent aller EU-Bürgerinnen und -Bürger Livestreams aus illegalen Quellen, bei jenen zwischen 15 und 24 Jahren sind es gar 27 Prozent. Allerdings variieren diese Werte von Land zu Land stark. Spitzenreiter ist demnach Bulgarien, wo beinahe die Hälfte (47 Prozent) in dieser Altersgruppe solche Streams schaut. Spanien und Griechenland folgen danach mit 42 Prozent. (apo, 16.6.2024)