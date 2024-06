Gewessler will trotz vehementer ÖVP-Ablehnung für das EU-Renaturierungsgesetz stimmen. Die Unterscheide zwischen ÖVP und Grünen treten immer deutlicher zutage

Die Grünen setzen ganz intensiv auf das Thema Klimaschutz. Im Bild EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler bei der Party nach der EU-Wahl. APA/GEORG HOCHMUTH

ÖVP und Grüne driften auseinander. In den wenigen Wochen bis hin zur Wahl werden die Unterschiede und Gegensätze deutlicher, der Ton wird rauer. Die Ellbogen sind ausgefahren. Beide Parteien versuchen, sich noch zu profilieren, gerne auch auf Kosten der anderen Partei.

Die Zustimmung von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zum EU-Renaturierungsgesetz ist ein Schlag ins Gesicht der ÖVP. Diese hat sich dezidiert und vehement gegen dieses Gesetz auf EU-Ebene ausgesprochen, sie fürchtet einen unnötigen und nicht bewältigbaren Mehraufwand für die Bauern und stemmt sich prinzipiell gegen die vermeintliche Regulierungswut in Brüssel. Die schwarzen Bundesländer haben sich ebenfalls gegen das Gesetz gestellt. Das rote Wien hat schließlich eine Kehrtwende gemacht und Gewessler damit die Möglichkeit eröffnet, auf EU-Ebene einen Alleingang gegen den Koalitionspartner in Wien zu machen. Ganz abgesehen vom Inhalt des Gesetzes und dem Krach in der Koalition: Die unklare und verwirrende Rechtsgrundlage, die diesem Vorgang zugrunde liegt, gehört dringend repariert. Da muss es auf nationaler Ebene für alle Beteiligten Rechtssicherheit und eine nachvollziehbare Anleitung geben.

Koalition in Gefahr?

Die Koalition wird daran nicht zerbrechen, das wäre drei Monate vor der Wahl nur mehr ein symbolischer Akt, der weder Grünen noch ÖVP großartig weiterhelfen würde. Der Handlungsfähigkeit der Koalition ist gegeben, das zeigt sich an jüngst beschlossenen Gesetzesvorhaben wie der Überarbeitung der Strafprozessordnung, die auch eine Reparatur der Handy-Sicherstellung enthält.

Wo ÖVP und Grüne gar nicht zueinanderfinden, sind die Bereiche des Klimaschutzes. Da gehen bei Parteien in die entgegengesetzte Richtung: Die Grünen forcieren ihren Kampf für das Klima, da hätte auch EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling ein Zeichen dafür sein sollen, und das wird sich in Richtung Nationalratswahl noch intensivieren. Der Kampf gegen die Klimakatastrophe ist das zentrale Thema der Grünen. Die ÖVP stellt sich gegen den Einzug der Elektromobilität und propagiert den Verbrennungsmotor. Damit schärfen beide Seiten dieser Koalition ihr Profil, weitergehen tut halt nichts in der Angelegenheit. Die grüne Klubchefin Sigrid Maurer beklagt im Gespräch mit dem STANDARD, dass die ÖVP systematisch die Klimaanliegen der Grünen diskreditiere. Der Wahlkampf wird Gelegenheit bieten, darauf hinzuweisen und den Wählerinnen und Wählern eine Entscheidung nahezulegen. (Michael Völker, 16.6.2024)