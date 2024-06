Umweltministerin Leonore Gewessler spricht sich für die Renaturierung aus. APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grünen) will am Montag in Luxemburg für das EU-Renaturierunggesetz stimmen. Das teilte die Ministerin am Sonntag in einer Pressekonferenz mit. Das Gesetz stehe Spitz auf Knopf. Eine EU-Mehrheit sei nach wie vor mehr als unsicher. Doch es sei auf EU-Ebene mittlerweile ein guter Kompromiss gefunden worden. Eine Zustimmung sei dann normalerweise nur noch Formsache. Aber nicht bei der Renaturierung: Ungarn hatte als erstes Land seine Position geändert. Dann folgten weitere – darunter Österreich.

"Will mutig sein"

Gewessler betonte, sie habe es sich in den vergangenen Tagen nicht leicht gemacht. "Aber im entscheidenden Moment will ich das Richtige tun", sagte die Ministerin. Das gelte auch für das wichtigste Gesetz, das jetzt zur Abstimmung anstehe. Sollte es morgen zu einer solchen kommen, was ja nach wie vor offen ist, werde Gewessler zustimmen. Darauf könne der belgische Ratsvorsitzende vertrauen. "Das Gesetz ist fertig, es ist richtig, es ist gut – bringen wir es über die Ziellinie", so die Ministerin.

Einen Koalitionsbruch fürchte Gewessler nicht. Man habe in den vergangenen vier Jahren schon sehr viel weitergebracht. Rechtlich habe Gewessler auch keine Bedenken. Ihre Zustimmung sei rechtskonform. Die Ministerin fürchte sich aber vor den Konsequenzen, wenn dieses wichtige Gesetz für die Natur nicht beschlossen würde.

Rechtlich abgesichert, ÖVP tobt

Ihre Zustimmung sieht Gewessler rechtlich als abgesichert. Die Wiener Landesregierung habe beschlossen, das Gesetz zu unterstützen. Auch Rechtsexperten hätten gesagt, dass eine Zustimmung rechtens wäre. "Daher will ich jetzt nicht mehr zögern", sagte Gewessler.

Anders sieht das Verfassungsministerin Karoline Edtstadler. Sie sagt in einer ersten Stellungnahme, dass Gewessler sich damit über die Verfassung und über Gesetze stelle. Das sei neu und müsse Konsequenzen haben. Gewessler wolle "aus ideologischen Gründen mit der Brechstange für ein Gesetz stimmen, dass eine Flut an Überregulierungen und Doppelgleisigkeiten für unser Land bringen wird", meinte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP). Weiters bemerkte er: "Eine so weitläufige politische Entscheidung ohne Abstimmung mit den Bundesländern und innerhalb der Bundesregierung zu treffen ist nicht nur verantwortungslos, sondern demokratiepolitisch gefährlich." Kritik gab es auch vonseiten des Salzburger Landeshauptmanns Wilfried Haslauer, der betonte, dass der Alleingang Gewesslers ein Affront sei.

Das Abstimmungsverhalten in Österreich hatte zuvor bereits für Unstimmigkeiten innerhalb der Koalition gesorgt. Gewessler hatte die geplante EU-Verordnung bisher zwar schon immer propagiert, aber betont, dass sie wegen einer einheitlichen Stellungnahme der Bundesländer nicht zustimmen dürfe. Koalitionspartner ÖVP sprach sich gegen die Verordnung aus.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) richtete am Rande der Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz noch aus, dass es klare Regeln gebe. "Ich gehe davon aus, dass die Ministerin die Verfassung einhalten wird, auf die sie angelobt ist."

Aussprache am Montag

Am Montag treffen einander die EU-Umweltminister in Luxemburg. Dort soll es eine öffentliche Aussprache unter den Ministern geben. Ob es danach zu einem Votum kommt, ist nach wie vor unklar. Dies dürfte vor allem davon abhängen, ob die belgische Ratspräsidentschaft bei der Aussprache den Eindruck gewinnt, dass eine qualifizierte Mehrheit (55 Prozent der EU-Staaten, die 65 Prozent der Bevölkerung repräsentieren) doch zustande kommt oder nicht. Dafür müsste eines der Länder, die sich bisher enthalten oder dagegen stimmen wollten, umentscheiden. Neben Österreich wird Polen als eines der Länder, deren Zustimmung als unsicher gilt, genannt.

Der Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas, (ÖVP) hofft auf Zustimmung der EU-Umweltminister. Karas erinnerte daran, dass das EU-Renaturierungsgesetz eine Mehrheit im Europaparlament erhalten habe. Das Gesetz sei "Teil der Erfüllung unserer Klimaziele" und eine Antwort auf Umweltkatastrophen, Hochwasser und Murenabgänge, sagte er in der ORF-Pressestunde. Das Renaturierungsgesetz habe sich radikal verändert. Der EU-Kommissionsvorschlag sei überbordend und bürokratisch gewesen, das EU-Parlament habe aber mehr als 136 Änderungen durchgesetzt. Das Gesetz habe nichts mit Enteignung und dem Verlust von Lebensmittelsicherheit zu tun, sagte Karas zu den Argumenten der Kritiker.

Wichtiges Thema

Den Österreichern ist das Thema wichtig, wie eine aktuelle Umfrage zeigt, die der WWF in Auftrag gegeben hat. Demnach sprechen sich 82 Prozent der Bevölkerung (1000 Menschen wurden befragt) für eine Zustimmung Österreichs zum EU-Renaturierungsgesetz aus. "Das ist ein klarer Auftrag an die Politik. Inhaltlich spricht schon längst alles für eine Zustimmung Österreichs, weil wir damit unsere gemeinsamen Lebensgrundlagen in Europa sichern", sagte WWF-Programmleiterin Hanna Simons.

Selbst Unterstützer von ÖVP und FPÖ würden es laut der Umfrage mit Mehrheit begrüßen, wenn Österreich für das EU-Gesetz stimmt (gesamt 72 bzw. 61 Prozent antworten mit "auf jeden Fall" bzw. "eher doch"). Zugleich halten es mehr als zwei Drittel für "nicht gerechtfertigt", dass mehrere Landeshauptleute ein Ja zum Gesetz verhindern wollen.

Viele Zustimmung

Wenige Minuten nach dem Ende der Pressekonferenz gab es erste Stellungnahmen. Zustimmung gab es naturgemäß von Global 2000, den Wiener Grünen, Greenpeace, WWF, dem Umweltdachverband, Birdlife Österreich und dem Naturschutzbund Österreich. Kritik übten die Land & Forst Betriebe. Sie forderten einmal mehr Anreize für Renaturierungsmaßnahmen statt überbordende bürokratische Vorgaben. (Bettina Pfluger, red, 16.6.2024)