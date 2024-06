Der Angreifer wird medizinisch betreut. APA/EVA MANHART

Hamburg – In Hamburg hat die Polizei auf einen Angreifer geschossen, der diese nach ersten Erkenntnissen mit einer Spitzhacke und einem Brandsatz bedroht haben soll. Das teilte die Polizei am Sonntag in der Hansestadt mit. Der Angreifer sei nach dem Schusswaffengebrauch verletzt worden und werde medizinisch versorgt. Zu dem Zwischenfall im Stadtteil St. Pauli kam es am Rande der Feiern zur Fußball-Europameisterschaft.

Polen und die Niederlande spielen um 15 Uhr in Hamburg gegeneinander. Erst Anfang des Monats hat ein mutmaßlicher Islamist einen Polizeibeamten in Mannheim mit einem Messer getötet. (APA, 16.6.2024)