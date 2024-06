Adamovich war von 1984 bis 2002 Präsident des Verfassungsgerichtshofes. Am Sonntag ist er im Alter von 91 Jahren gestorben

19 Jahre lang war Adamovich Präsident des Verfassungsgerichtshofes (Archivaufnahme). Regine Hendrich

Wien – Der frühere Präsident des Verfassungsgerichtshofes (VfGH), Ludwig Adamovich, ist am Sonntag im Alter von 91 Jahren verstorben. Dies gab das Höchstgericht am Nachmittag bekannt. Adamovich war 19 Jahre lang – von 1984 bis 2002 – Präsident des Verfassungsgerichtshofes. Nach dem Ende seiner Amtszeit war Adamovich ehrenamtlicher Berater in verfassungsrechtlichen Fragen des damaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer und des aktuellen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen.

VfGH-Präsident Christoph Grabenwarter würdigte Adamovich als einen unermüdlichen Mahner für den demokratischen Rechtsstaat: "Aus den historischen Erfahrungen Österreichs war ihm die Unabhängigkeit der Verfassungsgerichtsbarkeit ein besonderes Anliegen."

Das Höchstgericht hat damit innerhalb kurzer Zeit neuerlich den Tod eines ehemaligen Präsidenten zu betrauern: Erst Anfang Juni war die frühere Präsidentin des VfGH und erste Bundeskanzlerin Österreichs, Brigitte Bierlein, im Alter von 74 Jahren gestorben. (APA, 16.6.2024)