Dürfen Sportler einer Nationalmannschaft politische Aufrufe erlassen? Ousmane Dembélé hat die Frage für sich beantwortet: Bei der Fußball-EM sagte er, ohne den Namen Marine Le Pens oder ihrer Rechtspartei Rassemblement Nationale (RN) zu erwähnen, in seinem Land schrillten die "Alarmglocken", weshalb man abstimmen gehen müsse. Sein Kollege Marcus Thuram erklärte bei einer Pressekonferenz seines Teams noch deutlicher: "Wir müssen uns dafür einsetzen, dass das RN nicht gewinnt."

Thuram, dessen Vater 1998 beim historischen Sieg der "Blauen" mitgespielt hatte und der heute als Anti-Rassismus-Kämpfer bekannt ist, erhielt viel Applaus. In den sozialen Medien mehren sich aber auch Sprüche gegen die multikulturelle Frankreich-Elf. Der französische Fußballverband FFF forderte die Nationalspieler am Wochenende auf, "Neutralität" zu wahren: "Jede Form von Druck oder politischer Vereinnahmung ist zu unterlassen."

Zeitgleich demonstrierten in über hundert Städten Frankreichs – und je nach Polizei und Organisatoren – zwischen 217.000 und 640.000 Le- Pen-Gegner. Sie warnten vor der Regierungsübernahme durch die extreme Rechte nach einem allfälligen Sieg bei den Parlamentswahlen, die Präsident Emmanuel Macron ausgerufen hat. "Wir wollen diese Katastrophe verhindern", sagte die Gewerkschaftschefin Sophie Binet am Pariser Platz der Republik.

Historische Vergleiche

Die Beteiligung wirkte eindrücklich, lag aber deutlich unter den Großdemos von April 2002, als der Rechtsextremist Jean-Marie Le Pen – Marines Vater – überraschend in den zweiten Durchgang der Präsidentschaftswahlen vorgestoßen war. Dort verlor er klar gegen den Konservativen Jacques Chirac.

Vor den jetzigen Neuwahlen kann das RN laut einer Pariser Sonntagszeitung mit 32 Prozent der Stimmen rechnen, gefolgt von der linken Volksfront mit 26 Prozent. Das Macron-Lager folgt distanziert mit 17 Prozent. Ein Viertel der Wähler gibt sich allerdings noch unentschlossen.

Die frühere Chirac-Partei der Republikaner ist abgeschlagen und gespalten. Die Parteileitung hatte ihren Parteichef Eric Ciotti entlassen, nachdem dieser wie von der Basis gewünscht ein Bündnis mit Le Pen angekündigt hatte. Ein Gericht hat den Rauswurf Ciottis aber am Wochenende für unrechtsmäßig erklärt.

Die Linke hofft dagegen auf die Dynamik ihres Wahlbündnisses von Sozialdemokraten bis zu linkspopulistischen "Unbeugsamen". Sogar der ehemalige Präsident François Hollande ist auf den Zug aufgesprungen und kandidiert für ein Abgeordnetenmandat.

Streit auf der Linken

Der schöne Schein der linken Einheit ist allerdings nach einer Woche bereits Vergangenheit. Der autoritäre Anführer der "Unbeugsamen", Jean-Luc Mélenchon (72), beraubte mehrere prominente, aber ihm kritisch gestimmte Parteimitglieder wie Rachel Garrido oder Alexis Corbière ihres Wahlkreises. Sie, aber auch Sozialisten, Grüne und Kommunisten protestierten gegen diese "Säuberung" und das "Sektierertum" Mélenchons. Er wird auch dafür verantwortlich gemacht, dass der Wahlsieger der Linken bei den jüngsten Europawahlen, der Sozialist Raphaël Glucksmann, von der Volksfront schlicht ins politische Abseits gestellt wurde. Warum das geschah, vermochte niemand zu sagen.

Auf diese Weise könnte das Mélenchon-Lager noch dazu beitragen, Le Pen-Partei am 7. Juli an die Regierungsmacht zu verhelfen. Die linksliberale Zeitung "Le Monde" warnt jedenfalls: "Die Säuberung in der Partei des 'Unbeugsamen Frankreichs' schwächt die ganze neue Volksfront." (Stefan Brändle aus Paris, 16.6.2024)