Hier sind die Mediennews vom Sonntag:

Drachenshow "Verrückt wie immer": Matt Smith über "House of the Dragon" Kommenden Montag geht das "Game of Thrones"-Prequel in die zweite Runde. Der Ableger spielt sich dank der charismatischen Darsteller vom großen Vorbild frei

Live-Viewing Schauen Sie mit uns am Montag um 19 Uhr die erste Folge von "House of the Dragon 2" auf Sky Am Montag geht das "Game of Thrones"-Prequel in die nächste Runde. Seien Sie dabei, und drücken Sie mit uns um 19 Uhr auf die Play-Taste!

Medienglosse Quergeister und Zeitgeister: Günter Traxlers Blattsalat Die Wahrheit steht wie immer in der "Krone", in der der gebürtige Steirer Frank Stronach richtigstellt, er sei in Kanada nicht festgenommen worden

Quoten Servus TV startet in seine erste Fußball-EM mit 769.000 Zuschauern Knapp über den Euro-Quoten des ORF 2020

Medienpolitik Frankreichs Rechtspopulisten wollen Rundfunk privatisieren Sarkozy kritisiert Macron: "Für den Präsidenten ein großes Risiko"

TV-Debatte Mitdiskutieren bei "Im Zentrum" zu Migration und Asyl – Problem ohne Lösung? Gemeinsam fernschauen und darüber im Forum+ diskutieren

Switchlist "Die Bounty" und Mel Gibson: TV-Tipps für Sonntag "Inside Man", "Peter Lorre", "Ein mörderischer Sommer", Vizekanzler Werner Kogler frühstückt bei Claudia Stöckl

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre und einen angenehmen Wochenendausklang!