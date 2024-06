Chapeau, es ist schon toll, wen Frankreich zu bieten hat. Nämlich, nur zum Beispiel: Kylian Mbappé, Warren Zaïre-Emery, Marcus Thuram, Antoine Griezmann und Kingsley Coman. AP/Hassan Ammar

Die letzten Voraussetzungen sind erfüllt. Die Fußballnationalteams von Österreich und Frankreich sind am Sonntag in Düsseldorf eingetroffen, am Abend fanden im Stadion die Abschlusspressekonferenzen statt, sie waren an Spannung überbietbar. Für Österreich sollten um 19.45 Uhr Teamchef Ralf Rangnick und Konrad Laimer auf der Bühne sitzen. Kapitän am Montag wird trotzdem Marcel Sabitzer sein, die Uefa schreibt nur vor, einen wesentlichen Spieler anzubieten. Das ist Laimer allemal. Verboten gewesen wäre etwa Niklas Hedl, der dritte Tormann.

Bei den Franzosen war zwei Stunden davor das Match maximal ein Randthema, es ging um Politik. Kapitän Kylian Mbappé hielt einen flammenden Appell gegen den Rechtsextremismus, gegen die rechtspopulistische Partei RN von Marine Le Pen. Sein Mitspieler Marcus Thuram hatte die Diskussion vor einigen Tagen ausgelöst. Mbappé sagte, man dürfe sich nicht verstecken, müsse am 30. Juni zur Wahl gehen, ein Zeichen setzen. "Ich möchte weiterhin stolz sein, für Frankreich zu spielen." Teamchef Didier Deschamps sagte, der Fußball müsse die Menschen zusammenbringen.

Die Österreicher haben das Abschlusstraining noch in Berlin im Stadion "Auf dem Wurfplatz" absolviert, es war eine kurze Zusammenfassung aller bisherigen Einheiten. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. In Düsseldorf fand lediglich ein sogenannter "Pitch Walk" statt, Christoph Baumgartner und Co sind über den Rasen, der wie alle anderen bei der EM grün und gepflegt ist, geschlendert. Die meisten kennen ihn aus der deutschen Bundesliga.

Das ist fix

Über die Aufstellung kann und soll spekuliert werden, Patrick Pentz steht aber sicher im Tor. Die Viererkette dürften Stefan Posch, Kevin Danso, Max Wöber und Phillipp Mwene bilden. Im zentralen Mittelfeld ist Nicolas Seiwald gesetzt, er hat zuletzt 15 Länderspiele durchgespielt. Rangnick sagt über ihn: "Er weiß, worauf es ankommt." Stürmer Michael Gregoritsch schätzt an Seiwald die Bescheidenheit. "Er ist nach wie vor der bodenständige Bub aus Kuchl."

Neben Seiwald könnte Sabitzer agieren. Oder Laimer. Vielleicht aber auch Florian Grillitsch. Baumgartner, der wie andere auch am Samstagabend aufs Rod-Stewart-Konzerte gepfiffen und sich lieber Spanien gegen Kroatien am Flachbildschirm angeschaut hat, hielt ein Plädoyer für den Hoffenheimer Grillitsch. "Sein Ruhepuls ist beeindruckend, man kann sich auf ihn verlassen. Ein richtiger Fußballer, der auch aggressiver geworden ist." Baumgartner legte freilich Wert darauf, Rangnick nicht beeinflussen zu wollen.

Teamchef Ralf Rangnickwill "die Zufuhr auf Mbappé verhindern". APA/GEORG HOCHMUTH

Hat er das doch getan, würde Sabitzer vorne links agieren, Laimer rechts und Baumgartner als Zehner hinter Solospitze Gregoritsch. Bleibt Grillitsch draußen, wäre ein Platz für Patrick Wimmer frei. Gregoritsch sagt: "Wir müssen von der ersten Sekunde an drinnen sein, Bälle erobern, unsere Ideen umsetzen." Die Österreicher haben sich als Blitzstarter etabliert. Gegen die Slowakei (2:0) scorte Baumgartner nach 6,3 Sekunden (Weltrekord), gegen die Türkei (6:1) der nun verletzte Xaver Schlager in der zweiten Minute, gegen Serbien (2:1) Wimmer in der zehnten.

Und beim 1:1 in der Schweiz ließ Baumgartner nicht einmal fünf Minuten verstreichen. Der 24-jährige Leipzig-Legionär hat in den jüngsten fünf Matches getroffen, den Rekord von Hans Krankl aus dem Jahr 1976 eingestellt. Er könnte ihn nun überbieten. "Das ist mir ziemlich egal. Besser wäre übrigens, erst in der 93. Minute zu treffen. Denn dann kann Frankreich nicht mehr ausgleichen."

Das ist unzulässig

Frankreich, hinter Argentinien Weltranglistenzweiter, ist natürlich Favorit. Eine Reduktion auf Kylian Mbappé ist absolut unzulässig, das wäre eine Beleidigung für Teamchef Didier Deschamps. Der hat im Abwehrzentrum neben Bayern-München-Legionär Dayot Upamecano die Qual der Wahl zwischen Arsenals William Saliba und Liverpools Ibrahima Konaté, im Sturm dürften Ousmane Dembélé und Marcus Thuram Herrn Mbappé begleiten, dahinter vergnügen sich Antoine Griezmann, Adrien Rabiot und der in Saudi-Arabien tätige Routinier N’Golo Kanté.

Rangnick wollte einst den 16-jährigen Mbappé zu Leipzig lotsen. Eines Tages saß er bei der Familie Mbappé daheim auf der Couch. "Beim letzten Treffen sagte mir der Papa Wilfrid: Okay, wir geben Ihnen den Jungen, aber nur, wenn Sie selbst den Trainer machen", erinnert er sich. "Doch das hatte ich damals nicht vor." Vier Monate später wurde er Leipzig-Trainer. Da war Mbappé schon bei Monaco.

Es gibt eben Geschichten, die nicht passieren. Nun ist Mbappé 25 Jahre alt und von Paris zu Real Madrid gewechselt. Der 65-jährige Rangnick ist seit 2022 österreichischer Teamchef. Es gibt auch Geschichten, die passieren.

Das ist witzig

Danso hat in der französischen Liga oft gegen Mbappé gespielt. "Man muss ihn durch kurze Gespräche ablenken", sagt der Lens-Legionär. Posch hält wenig davon. "Ich kann nämlich kein Französisch." Mbappé hat jedenfalls "großen Respekt" vor Österreich: "Favorit zu sein ist gut, gewinnen ist besser." Und dann sagte er doch glatt: "Wir werden uns nicht verstecken."

Rangnick möchte "die Zufuhr auf Mbappé" verhindern: "Das geht nur als Mannschaft." Der Teamchef ist realistischer Optimist. "Es ist klar, dass wir auch gegen einen vermeintlich größeren Gegner punkten wollen, gewinnen wollen und auch müssen." Unterstützt wird die Mannschaft in Düsseldorf von rund 20.000 Fans aus Österreich. Mbappé hat ebenso viele, allerdings aus Frankreich. Am Montag (21 Uhr, Servus TV) gibt der spanische Schiedsrichter Gil Manzano das Spiel frei. (Christian Hackl aus Düsseldorf, 17.6.2024)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zum Fußball-EM-Spiel Österreich gegen Frankreich am Montagabend in Düsseldorf:

Gruppe D, 1. Runde:

Österreich - Frankreich (Düsseldorf Arena, 21.00 Uhr/live ServusTV und ARD, SR Gil Manzano/ESP)

Österreich: 13 Pentz (Bröndby IF/6 Länderspiele) - 5 Posch (Bologna/32/1 Tor), 4 Danso (RC Lens/20/0), 2 Wöber (Borussia Mönchengladbach/25/0), 16 Mwene (FSV Mainz/12/0) - 6 Seiwald (RB Leipzig/24/0), 10 Grillitsch (TSG Hoffenheim/43/1) - 20 Laimer (Bayern München/36/4), 19 Baumgartner (RB Leipzig/38/15), 9 Sabitzer (Borussia Dortmund/78/17) - 11 Gregoritsch (SC Freiburg/55/15)

Ersatz: 1 Lindner (Union Saint-Gilloise/37), 12 Hedl (SK Rapid/1) - 3 Trauner (Feyenoord Rotterdam/11/1), 14 Querfeld (SK Rapid/2/0), 15 Lienhart (SC Freiburg/21/1), 21 Daniliuc (Red Bull Salzburg/3/0), 8 Prass (Sturm Graz/5/0), 17 Kainz (1. FC Köln/28/1), 18 Schmid (Werder Bremen/11/0), 22 Seidl (SK Rapid/4/0), 23 Wimmer (VfL Wolfsburg/12/1), 24 Weimann (Bristol City/24/2), 26 Grüll (SK Rapid/5/0), 7 Arnautovic (Inter Mailand/112/36), 25 Entrup (TSV Hartberg/3/1)

Frankreich: 16 Maignan (AC Milan/16) - 5 Kounde (FC Barcelona/28/0), 4 Upamecano (Bayern München/20/2), 17 Saliba (Arsenal/15/0), 22 T. Hernandez (AC Milan/27/2) - 7 Griezmann (Atletico Madrid/129/44), 13 Kante (Al-Ittihad/55/2), 14 Rabiot (Juventus Turin/43/4) - 11 Dembele (Paris Saint-Germain/44/5), 15 M. Thuram (Inter Mailand/20/2), 10 Mbappe (Paris Saint-Germain/79/47)

Ersatz: 1 Samba (RC Lens/3), 23 Areola (West Ham/5) - 2 Pavard (Inter Mailand/54/5), 3 Mendy (Real Madrid/10/0), 21 Clauss (Olympique Marseille/13/2), 24 Konate (Liverpool/16/0), 6 Camavinga (Real Madrid/17/1), 18 Zaire-Emery (Paris Saint-Germain/3/1), 19 Fofana (AS Monaco/18/3), 20 Coman (Bayern München/56/8), 25 Barcola (Paris Saint-Germain/2/0), 9 Giroud (AC Milan/133/57), 12 Kolo Muani (Paris Saint-Germain/17/4)

Fraglich: 8 Tchouameni (Real Madrid/31/3 - nach Fußverletzung erst kurz im Mannschaftstraining)