"Ratten in Paris", "Columbo", "Star Trek", "Die Tuba-Diebe", dazu die Radiotipps

Kennen sich seit ihrer Kindheit in Ferrara: Lino Capolicchio und Dominique Sanda in "Der Garten der Finzi Contini", Arte, 20.15 Uhr. © CCC-Filmkunst

19.40 REPORTAGE

Re: Ratten in Paris – Gefährliche Plage Rund sechs Millionen Ratten leben in Paris – doppelt so viele wie Menschen. Zwar warnen die Gesundheitsbehörden und setzen verschiedene Maßnahmen. Vielen Parisern reicht dies aber nicht. Bis 20.15, Arte

20.15 LITERATURVERFILMUNG

Der Garten der Finzi Contini (Il giardino dei Finzi-Contini, I/D 1970, Vittorio De Sica) Während im Italien Ende der 1930er-Jahre die Repressionen gegen die jüdische Bevölkerung zunehmen, wird ein Garten einer wohlhabenden Familie in der Stadt Ferrara für eine Gruppe junger Jüdinnen und Juden zum Zufluchtsort. Die Romanvorlage für Vittorio De Sicas Oscar-prämierte Filmadaption lieferte Giorgio Bassani, der sich in seinen Werken immer wieder mit der jüdischen Gemeinde seiner Heimatstadt auseinandersetzte. Den geschichtlichen Kontext leuchtet um 23.25 die Dokumentation Auf der Suche nach den Gärten der Finzi-Contini aus. Bis 0.20, Arte

20.15 KRIMI

Columbo: Zwei Leben an einem Faden (Columbo – A Stitch in a Crime, USA 1973, Hy Averback) Leonard Nimoy nicht als Spock, sondern als mörderischer Arzt Dr. Barry Mayfield. Ein Vintage-Highlight der zweiten Staffel mit Peter Falk als Inspektor Columbo.

Bis 21.45, ATV 2

20.15 SCIENCE-FICTION

Star Trek (USA 2009, J. J. Abrams) Im ersten Teil des Reboots der Star Trek-Originalbesetzung bekommt es das zentrale Gespann ­Captain Kirk (Chris Pine) und Commander Spock (Zachary Quinto) mit dem Romulaner-Bösewicht Nero (Eric Bano) zu tun. In J. J. Abrams’ gelungener Frischzellenkur, die ­wesentliche Ingredienzen beibehielt, taucht auch Spock-Originaldarsteller Leonard ­Nimoy auf. Bis 22.50, ATV

21.00 FUSSBALL

Uefa Euro 2024: Österreich – Frankreich ­Österreichs erster Gegner in der Gruppenphase heißt Frankreich: In Düsseldorf geht es gegen den Weltmeister von 2018.

Bis 22.45, Servus TV

0.20 DOKUMENTARFILM

Die Tuba-Diebe Eine witzige Reflexion über Töne und Musik. Bis 1.50, Arte