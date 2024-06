Nun scheint es wirklich ernst zu werden. Nachdem sich diverse EU-Gremien seit Jahren nicht auf eine gemeinsame Position zur von Polizei und Geheimdiensten herbeigesehnten Überwachung verschlüsselter Messenger einigen konnten, könnte die Chatkontrolle nun wirklich Realität werden. Der Widerspruch bisher ablehnender Länder scheint weitgehend gebrochen, bereits in wenigen Tagen könnte der EU-Rat abstimmen, berichtet Netzpolitik.org.

Geht es nach der EU, könnten Messenger bald dazu verpflichtet werden, die Chats ihrer User mittels "Client Side Scanning" zu überwachen. IMAGO/Jaap Arriens

Hatten sich vor einigen Monaten noch zahlreiche Länder aus prinzipiellen Gründen gegen die Messenger-Überwachung ausgesprochen, sollen mittlerweile einige davon ihre Position geändert haben. Nun soll auch Frankreich seine Zustimmung signalisiert haben, falls gewisse Änderungen am im Geheimen diskutierten Entwurf vorgenommen werden. Ein entsprechender Kompromissvorschlag soll dem belgischen Ratsvorsitz übermittelt worden sein. Kommt es zu der Einigung, wäre damit die Sperrminorität gegen die Chatkontrolle weg.

Mutmassungen

Da die Verhandlungen im Geheimen stattfinden, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, worum es bei diesen Änderungen geht. Der EU-Abgeordnete Patrick Breyer von der Piratenpartei vermutet aber, dass es lediglich um eine Änderung des Wortlauts in Hinblick auf das Thema Verschlüsselung geht. Frankreich hat in der Vergangenheit immer wieder versichert, dass man nicht zu einer Schwächung der Verschlüsselung bereit sei. Mit angepassten Formulierungen könnte man dem Land nun aber eine Hintertür aus dieser Situation eröffnen. Denn tatsächlich drehte sich die Debatte zuletzt um Begrifflichkeiten, die primär dazu geeignet sind, die wahren Konsequenzen zu verschleiern, wie Expertinnen und Experten immer wieder warnen.

So sehen die aktuellen Pläne ein "Client-side Scanning" vor, bei dem die Chat-Apps selbst und direkt am Smartphone die Kontrolle übernehmen. Da die Nachrichten in so einer App auch angezeigt werden müssen, kann die App selbst natürlich auch problemlos auf Inhalte zugreifen und mitlesen, das ist technisch nicht zu verhindern. Gleichzeitig wird die Verschlüsselung nicht gebrochen, da diese ja nur die Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Diskussionspartnern schützt, an dieser Stelle also gar nicht zum Tragen kommt. In der Konsequenz kommt so ein System natürlich auf exakt das Gleiche hinaus, es handelt sich also um einen klassischen Fall von "Unterscheidung ohne Unterschied".

Warnende Stimmen

Anfang Mai hat eine Gruppe von mehreren Hundert Wissenschafterinnen und Wissenschaftern in einem offenen Brief vor den EU-Plänen für Client-side Scanning gewarnt: Ein solches System würde Tür und Tor für Massenüberwachung öffnen, die bestehende Kommunikationsstruktur unterwandern und sei damit auch demokratiepolitisch gefährlich.

Hinter alldem steht der Wunsch von Polizeibehörden und Geheimdiensten, im Fall des Falles auf Chats zugreifen zu können. Wie in vielen Debatten zuvor wird dabei abwechselnd mit den Themen sexualisierte Gewalt gegen Kinder oder auch Terrorismus argumentiert. Die Behörden sprechen von einem "Going Dark"-Phänomen, da man durch verschlüsselte Messenger immer weniger Einblick in die Kommunikation der Menschen habe.

Ablauf

Sollte Frankreich mit seiner Positionsänderung die Sperrminorität brechen, heißt das allerdings noch nicht, dass die Chatkontrolle umgehend beschlossene Sache ist. Der Entwurf würde dann in den Trilog gehen, also in Kommission, Rat und Parlament verhandelt werden.

Bei alldem scheinen sich die Beteiligten bisher nicht daran zu stören, dass der Juristische Dienst der EU-Staaten Pläne für ein Chatkontrolle im Vorjahr als rechtswidrig bezeichnet hat. Es sei entsprechend zu erwarten, dass solche Gesetze von Gerichten wieder gekippt würden.

Krach in Österreich

Die aktuelle Debatte hatte nach einem Bericht des STANDARD in der Vorwoche auch für Krach in der Regierungskoalition gesorgt. So hatten sich die Grünen darüber beschwert, dass sich das ÖVP-geführte Innenministerium laut durchgesickerten Sitzungsprotokollen mittlerweile in Brüssel für die Chatkontrolle starkmacht – obwohl bereits vor eineinhalb Jahren im Parlament ein Beschluss gegen die Pläne zur Messengerüberwachung gefällt wurde, eingebracht von den Grünen und unterstützt von SPÖ, Neos und eben auch ÖVP.

Angesichts der aktuellen Berichte heißt es nun aus dem Innenministerium, dass ohnehin nur im "schwerstkriminellen Bereich" mitgelesen werden soll. Die Realität, dass dies mit der Schaffung einer Infrastruktur zur Massenüberwachung einhergeht, die in weiterer Folge natürlich für allerlei andere Dinge genutzt werden könnte, scheint man mittlerweile wieder ausgeblendet zu haben. Auch dass damit Sicherheit und Privatsphäre von sämtlichen Messenger-Usern bedroht werden, wie Expertinnen und Experten betonen, wird dabei ignoriert.

Eine Maßnahme gegen dumme Kriminelle

Manche der potenziell betroffenen Firmen haben sich auch zu den aktuellen Plänen bereits eindeutig positioniert. So versichert Signal-Chefin Meredith Whittaker, dass man keinesfalls Spionagesoftware in den eigenen Messenger einbauen werde. Sollte die Chatkontrolle beschlossen werden, würde man die EU verlassen.

Dabei offenbart sich auch ein zentrales Problem in der Argumentation der Chatkontrolle-Verfechter. Denn natürlich könnten sich jene, die erklärtes Ziel der Messenger-Überwachung sind, also tatsächlich "schwerstkriminelle" Taten setzen, problemlos einen Messenger aus einer anderen Region der Welt besorgen, die keine solchen Hintertüren aufweist – während Sicherheit und Privatsphäre der breiten Masse geschwächt werden. (Andreas Proschofsky, 17.6.2024)