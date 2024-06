Liebe Leserin, lieber Leser,

auch wenn sich die Situation in den vergangenen Jahren massiv verbessert hat: Gerade wer weit reist, für den kann Roaming noch immer ziemlich unerfreuliche – weil kostspielige – Folgen haben. Wie man der Roaming-Falle im Urlaub entkommt, erklären wir heute ausführlich.

Wer ein iPhone hat, der darf sich freuen: In ein paar Wochen steht wieder ein großes Softwareupdate an. Was iOS 18 an neuem bringen wird, haben wir uns aber schon jetzt mal im Detail angesehen. Außerdem schauen wir uns an, wie es mit der aktuellen Beliebtheit von E-Autos aussieht, und haben einem Fall nachgespürt, der indirekt offenbart, wie Hersteller von Spionage-Tools Smartphones knacken.

Das und mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen spannende Lektüre!

So entkommt man der teuren Roaming-Falle im Urlaub

iOS 18: Ein erster Blick auf die nächste Softwaregeneration für das iPhone

E-Autos verlieren in Österreich an Beliebtheit, Tesla führt den Absturz an

Die Uefa geht scharf gegen illegale Livestreams zur Euro 2024 vor

Pixel-Update offenbart, wie Spionagefirmen Android-Smartphones knacken

Nubia Focus Pro im Test: Ein Kamera-Smartphone um 350 Euro

Nach scharfer Datenschutzkritik: Meta AI kommt vorerst nicht nach Europa

Unzureichende App-Store-Änderungen: EU bereitet Strafe gegen Apple vor

Stable Diffusion 3: Neue Version liefert Albträume statt Bilder von Menschen

ORF-KI-Software "AiDitor" mit Innovationsaward ausgezeichnet