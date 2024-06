Photovoltaik, Windenergie, Medizintechnik – in all diesen Sektoren vermuten EU-Wettbewerbsexperten Verzerrungen durch massive Förderungen in China

BYD, der chinesische Hersteller für E-Autos, verkauft sein Auto nicht nur in Europa. Eine Produktion in Ungarn soll aufgebaut werden. EPA/MARK R. CRISTINO

Die EU-Kommission hat sich darauf geeinigt, E-Auto-Einfuhren aus China mit Sonderzöllen zu belegen. Diese könnten, wie berichtet, bis zu 38,1 Prozent betragen – abhängig von Hersteller und Marke. Die deutschen Autobauer hatten vor diesem Schritt gewarnt. Es ist eine heikle Strategie, die die EU hier fährt. Denn auch europäische Autohersteller haben Produktionsstätten in China bzw. sehen im Reich der Mitte hohe Absatzchancen. Jedenfalls ist China ein Markt, der für die Autohersteller sehr wichtig ist.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) warnte nun vor einem Handelskrieg. Deutschlands Kanzler Olaf Scholz setzt darauf, die Strafzölle in Verhandlungen mit Peking noch zu verhindern. Gespräche mit diesem Ziel seien ihm "fest zugesagt worden", sagte Scholz am Rande des G7-Gipfels in Süditalien.

Subventionen als Verzerrung

Der Umstand, dass China wichtige Industrien stark subventioniert, plagt die EU-Wettbewerbshüter nicht nur bei E-Autos. Europäische Hersteller für Komponenten zur Erzeugung nachhaltiger Energie sind ebenfalls unter Druck, weil China eigene Hersteller subventioniert und diese mit billigen Komponenten den EU-Markt untergraben. Mit den Preisen für PV-Paneele aus China können heimische Hersteller nicht mithalten. Zuletzt hat der oberösterreichische Tech-Konzern Fronius 350 Mitarbeiter gekündigt. Neben einer Krise am Solarmarkt und vollen Lagern machten auch die Dumpingpreise von Herstellern aus China das Geschäft unrentabel.

Die EU-Wettbewerbsbehörde hatte daher auch diese Branche in China genauer unter die Lupe genommen. Die Überprüfung von Solaranlagenherstellern wurde inzwischen aber eingestellt, nachdem sich die zwei Unternehmen Longi Green Energy und Shanghai Electric aus dem Bieterprozess um einen Solarpark in Rumänien zurückgezogen hatten. Helfen soll auch der "Made in Europe"-Bonus: Abhängig davon, wie viele europäische Komponenten zur Herstellung bei Photovoltaikanlagen genutzt werden, locken bis zu 20 Prozent Förderung.

Doch das ist nicht der einzige Bereich, in dem die europäischen Behörden unfaire Wettbewerbsbedingungen vermutet:

E-Autos, Komponenten für erneuerbare Energie, Billigmode und Co: Die EU-Wettbewerbsbehörde hat mehrere Sektoren in China im Visier. IMAGO/imageBROKER/Lilly

· Windkraftanlagen EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager kündigte eine Prüfung von Windparks in Spanien, Griechenland, Frankreich, Rumänien und Bulgarien an. Dabei geht es um die Frage, ob chinesische Windkraftanlagenhersteller Subventionen für die Anlagen erhalten haben, die nach Europa geliefert werden sollten. Welche Unternehmen betroffen sind, sagte sie noch nicht.

· Holzböden Nach einer Beschwerde des europäischen Parkett-Verbands prüft die EU-Kommission chinesische Holzboden-Importe. Dabei geht es um mehrschichtiges Parkett. Ausgenommen sind Mosaikparkett und Bambus-Böden.

· Medizintechnik Bei dieser Untersuchung geht es um den Zugang europäischer Firmen zum chinesischen Markt: Die EU-Kommission prüft, ob europäische Zulieferer einen fairen Zugang haben. Sollte das nicht der Fall sein, könnte sie chinesische Medizingeräte-Anbieter von öffentlichen EU-Ausschreibungen ausschließen. Ein Ergebnis soll in neun Monaten vorliegen.

· Verzinkter Stahl Im Mai leitete die EU-Kommission eine Prüfung ein, bei der es um flachgewalzten rostfreien Stahl geht. Sie reagiert damit nach eigenen Angaben auf eine Beschwerde des europäischen Branchenverbands Eurofer. Dabei solle geprüft werden, ob mit Zinn beschichtete oder plattierte Flacherzeugnisse aus Eisen oder Stahl aus China zu übermäßig niedrigen Preisen in der EU verkauft werden. Die Untersuchung werde bis zu 14 Monate dauern.

China missfällt das Vorgehen der EU freilich. Die Regierung um Xi Jinping hatte die EU-Kommission vor einem neuen Handelskonflikt gewarnt. Gegenseitiges Vertrauen zwischen beiden Seiten dürfe nicht erschüttert werden, teilte das Außenministerium in Peking mit. Ein Sprecher sagte, China werde alle notwendigen Schritte ergreifen, um Maßnahmen der EU zu kontern.

Billige Massenware

Billigimporte aus China sorgen auch im stationären Handel für großen Unmut, weil Händler wie Temu oder Shein mit ihrer Billigware den EU-Markt überschwemmen. Das kostet dem Handel Milliarden an Umsatz. Auch hier gibt es verschiedene Ansätze zur Eindämmung der Warenflut. So fordern Händler eine Anhebung der Zollfreigrenze von derzeit 150 Euro, die Billiganbieter ausnutzen. Frankreich will den Anteil an chinesischer Billigmode über eine Strafgebühr senken. Auch eine Eindämmung der Werbung dieser Anbieter wird diskutiert. (Bettina Pfluger, 16.6.2024)