Die Ukrainer stünden zusammen und spielten, sagt Teamchef Rebrow, "für die Menschen, die jeden Tag unser Land vor dem Feind verteidigen". AFP/TOBIAS SCHWARZ

Bis Sonntag hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Schweiz um Frieden geworben. Am Samstag machten sich die G7-Staaten für einen olympischen Frieden während der Spiele in diesem Sommer in Paris stark. Und am Montag (15 Uhr, Servus TV) beginnen die ukrainischen Fußballer um die Stars Oleksandr Sintschenko und Mychajlo Mudryk in München ihre emotionale EM-Mission. Beim Auftaktspiel gegen Rumänien hofft die kriegsgebeutelte Nation auf ihre "Schowto-blakytni" (Gelb-Blauen).

Das Team repräsentiere die Ukraine "mit Stolz" und erinnere "die Welt daran, was wir durchmachen", sagte Verbandschef Andrij Schewtschenko der Nachrichtenagentur AFP und fügte bewegt an: "Jeder Sieg für unser Land, sowohl auf als auch neben dem Platz, ist für jeden Ukrainer von entscheidender Bedeutung, vor allem für die, die das Land derzeit verteidigen."

Das Team von Trainer Serhij Rebrow hatte kurz vor dem Turnierstart in einer bewegenden Videobotschaft den Fokus auf den Krieg in der Heimat gelenkt. In dem Video werden Bilder der durch den russischen Überfall zerstörten Städte gezeigt, Fußballer wie Mudryk (FC Chelsea), Sintschenko (FC Arsenal) oder Andrij Lunin (Real Madrid) nennen die Namen ihrer Heimatorte. Diese seien "von der russischen Aggression betroffen, sie sind entweder beschädigt oder vorübergehend besetzt", heißt es. "Unsere Städte würden gerne die Euro ausrichten, aber sie kämpfen für die Freiheit."

Die Botschaft ist klar, wie auch Präsident Selenskyj nach der erfolgreichen EM-Qualifikation betont hatte: "In Zeiten, in denen die Feinde versuchen, uns zu zerstören, zeigen wir jeden Tag, dass wir da sind und da sein werden."

Für die Ukrainer, das liegt auf der Hand, geht es in Deutschland bei den Spielen gegen Rumänien, die Slowakei und Belgien um mehr als nur um Fußball. Sie wollen ihrem Land Aufmerksamkeit bescheren und den geplagten Menschen vielleicht zumindest kurzzeitig ein Lächeln ins Gesicht zaubern. "Die Jungs spielen für euch alle und besonders für die Menschen, die weiterhin jeden Tag unser Land vor dem Feind verteidigen müssen", betonte Rebrow.

Junger Fan bei einem öffentlichen Training der Ukrainer. Sie drückt dem Team garantiert auch am Montag die Daumen. AP/Michael Probst

Die Gruppenphase soll dabei nur der Anfang sein. Die Ukraine, die dem EM-Gastgeber Deutschland zuletzt im Testspiel ein 0:0 abgetrotzt hatte, hofft auf mehr und glaubt an mehr. Schwetschenko sagt, man habe "bewiesen, dass wir wettbewerbsfähig sind und auch während des Krieges weiterhin hervorragende Leistungen im Fußball erbringen". Es sei, ergänzte Sintschenko, "eine unglaubliche Chance, zu zeigen, wie gut wir sind und wie gut es ist, Ukrainer zu sein".

Der Druck auf die Auswahl, vor allem aber auf Teamchef Rebrow ist immens. Schewtschenko ist überzeugt, dass sein ehemaliger Nationalteamkollege der Herausforderung gewachsen ist. "In der Rolle des Cheftrainers geht es vor allem um Hingabe, harte Arbeit, Konzentration und Disziplin", sagte Schewtschenko. Die Rolle als Trainer der Ukraine sei "mit einem gewissen Druck und Erwartungen verbunden, und ich weiß, dass er das meistern kann".

Melonis Appell

Die olympischen Meldungen der vergangenen Tage sind im ukrainischen Fußballteam praktisch kein Gesprächsthema. Der G7-Friedensappell kommt für die EM sowieso zu spät. Und ob ihn sich Wladimir Putin und andere Kriegstreiber vor den Spielen zu Herzen nehmen, bleibt abzuwarten. Jedenfalls hatte Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni als Gastgeberin im Namen der Gruppe für eine Waffenruhe während der Olympischen Spiele plädiert. Diese finden von 26. Juli bis 12. August in Paris statt.

Melonis Appell ging denn auch auf eine Initiative Frankreichs zurück. Sie sprach von einem "guten Vorschlag, der einstimmig angenommen wurde". Sie Forderung findet sich auch in der Abschlusserklärung des Gipfels. Kundige räumen der Initiative angesichts der Kriege in der Ukraine, im Nahen Osten und anderen Weltregionen jedoch keine großen Chancen ein.

Verteidiger Illia Zabarnyi posiert mit Fans in Wiesbaden. AFP/LEA PERNELLE

Es mag allerdings sein, dass sich Putin auch angesichts der Tatsache etwas zurücknimmt, dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) jüngst eine Liste mit 25 Athletinnen und Athleten veröffentlichte, davon 14 aus Russland und elf aus Belarus. Sie dürfen als "Neutrale" an den Spielen teilnehmen, freilich unter Verzicht auf staatliche Symbole. Sie hatten neben der sportlichen Qualifikation eine Überprüfung des jeweiligen Weltverbands und des IOC zu überstehen. Aktive Unterstützung des Kriegs gegen die Ukraine sowie eine Verbindung zum Militär des eigenen Landes waren die No-Gos.

Zusagen gab es nun für Aktive im Radsport, Turnen, Trampolinspringen, Gewichtheben und Ringen. Das ukrainische Sportministerium begrüßte die Ausgrenzung von "Propagandisten mit offenem Visier". Das IOC habe "vorgelegte Beweise berücksichtigt". Es ist davon auszugehen, dass insgesamt drei Dutzend aus Russland und knapp zwei Dutzend aus Belarus an den Spielen teilnehmen werden. Zum Vergleich: In Tokio 2021 stellte Russland 330 und Belarus 104 Aktive.

Belgien hat das Starprinzip abgeschafft

Heimischer als Domenico Tedesco kann sich bei der EM niemand fühlen. Ihr Teamcamp haben die Belgier gerade einmal 20 Kilometer entfernt von seiner Heimat Stuttgart aufgeschlagen. Unter der bisher 16-monatigen Regie des Deutschen sind die im Umbruch befindlichen "Roten Teufel" ungeschlagen. Trotz des Wegbrechens von Teilen der vermeintlich goldenen Generation um Eden Hazard gab es zehn Siege und vier Unentschieden, das Selbstvertrauen ist groß. "Wir können die höchsten Ziele erreichen", frohlockt Sturmstar Romelu Lukaku.

Sein Coach positioniert sich da vor dem Auftakt gegen die Slowakei (18 Uhr) in Frankfurt defensiver. "Topfavorit, Kandidat, Außenseiter, hoffnungslos – das muss man sich aussuchen", sagt Tedesco: "Wir müssen uns jetzt erst mal auf die Gruppenphase konzentrieren. Wir haben da sehr unangenehme Gegner." Von diesen sind die Slowaken von Coach Francesco Calzona wohl noch die angenehmsten, es warten ja noch die Ukraine und die Rumänien. (Fitz Neumann, 17.6.2024)

Gruppe E, 1. Runde:

Rumänien - Ukraine (München, 15.00 Uhr/live ServusTV, SR Glenn Nyberg/SWE)

Rumänien: 1 Nita - 2 Ratiu, 3 Dragusin, 4 Rus, 11 Bancu - 18 R. Marin, 6 M. Marin - 20 Man, 21 Stanciu, 13 Mihaila - 19 Dragus

Ukraine: 23 Lunin - 2 Konoplja, 13 Sabarnyj, 22 Matwijenko, 17 Sintschenko - 15 Zyhankow, 19 Schaparenko, 6 Stepanenko, 10 Mudryk - 14 Sudakow, 9 Jaremtschuk

Gruppe E, 1. Runde:

Belgien - Slowakei (Frankfurt, 18.00 Uhr/ORF 1, ZDF, SR Umut Meler/TUR)

Belgien: 1 Casteels - 21 Castagne, 2 Debast, 4 Faes, 25 De Cuyper - 8 Tielemans, 24 Onana - 22 Doku, 7 De Bruyne, 9 Trossard - 10 Lukaku

Fraglich: 3 Theate, 5 Vertonghen, 6 Witsel, 15 Meunier (alle angeschlagen)

Slowakei: 1 Dubravka - 2 Pekarik, 3 Vavro, 14 Skriniar, 16 Hancko - 19 Kucka, 22 Lobotka, 8 Duda - 7 Suslov, 9 Bozenik, 17 Haraslin