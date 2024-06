Ein sogenannter Unterschiedsspieler: Jude Bellingham IMAGO/Martin Rickett

Englands 1:0-Auftaktsieg gegen Serbien lässt sich kurz zusammenfassen: stark begonnen, stark nachgelassen. Daran hatten freilich auch wackere Serben ihren Anteil, die ihre Überlegenheit in Halbzeit zwei aber kaum in zwingende Chancen ummünzen konnten. So reichte Jude Bellinghams Kopfballtor in der 13. Minute den Three Lions zum Auftaktsieg und der Führung in Gruppe C.

Es gab schon Fußballmatches mit reibungsloseren Vorspielen. Am Nachmittag hatten laut Angaben der örtlichen Polizei englische Fans in der Gelsenkirchener Innenstadt eine Schlägerei mit Serben angezettelt, es flogen Stühle und Flaschen, sechs Personen wurden festgenommen. Zwei Stunden vor Anpfiff war die vom Hauptbahnhof zum Stadion führende Straßenbahn hoffnungslos überlastet, in 20 Minuten kamen für hunderte, womöglich tausende Wartende sensationelle vier Garnituren. Zwei davon nahmen auch noch Fahrgäste mit. Die einsatztüchtigeren Shuttlebusse wären wohl eine taugliche Alternative gewesen, hätten alle helfenden Volunteers von ihrer Existenz gewusst. Egal: Zum Anpfiff war die Hütte mit 50.000 Fans voll.

Organisatorisch ist die EM kein allzu großer Wurf, doch zwei Schmähs der Uefa funktionieren. Vor den Matches schickt je ein landestypischer Promi beider Teams zur großen Begeisterung der jeweiligen Fans eine kurze Botschaft über die Videowalls; dazu darf jedes Team einen Wunsch-Song einspielen. Der Song Contest war ein Kantersieg für Englands "It’s coming home", dafür panierte Tennisstar Novak Djokovic mit seinen Liebesgrüßen Russell Cook, der als "Hardest Geezer" kürzlich Afrika von Süden nach Norden durchlaufen hat.

Frühe Führung

Fußball. Serbien führte zu Beginn eine Fernbeziehung mit dem Ball, Englands Edelzangler zogen ihr Spiel mit viel Geduld auf, während Serbiens Bälle nach vorne eher experimenteller Natur waren. Allzu gefährlich wirkten die Briten aber nicht – bis zur 13. Minute. Salzburg-Verteidiger Strahinja Pavlovic grätschte in Bukayo Sakas Flankenversuch, der Ball segelte in hohem Bogen in den Strafraum, dort kam Bellingham im Vollgalopp angerauscht und köpfelte das 1:0.

Pfffffttttt. IMAGO/Martin Rickett

Trent Alexander-Arnold lud die Serben wenig später zu ihrer ersten echten Chance ein, der von Teamchef Gareth Southgate im Mittelfeld aufgebotene Liverpool-Außenverteidiger servierte Aleksandar Mitrovic am eigenen Sechzehner den Ball. Serbiens nun in Saudi-Arabien kickende einstige Fulham-Legende brannte die Frucht ans Außennetz (20.). Gefährlicher blieben die Briten, Kyle Walker fehlte nach feinem Konter die Präzision (25.).

Minutenlang konnten sich die Serben nicht aus ihrer Hälfte befreien, die zu kurzen Klärungsversuche wurden auf halbem Weg von den Herren in Weiß geerntet. Nach einer halben Stunde durfte die Elf von Dragan Stojkovic kurz durchatmen – und dann gleich Strafraumluft. Es war eine Szene, die sich anließ wie gefühlte drei Viertel aller serbischen Tore: gefühlvolle Flanke von rechts, zwei große Stürmer im Zentrum, man sah den Ball schon einschlagen. Und Englands Innenverteidiger Marc Guéhi? Der köpfelte ihn easy weg. Frech.

Virtuoser Flügel

Saka bespielte Englands rechten Flügel weiter virtuos, Harry Kane sah seinen Stanglpass nur im Rückspiegel (38.). Nur Bellingham war noch auffälliger als der Dribbelkönig, Mittelfeld-Metronom Declan Rice brillierte vergleichsweise still. Kurz vor dem Pausentee sorgte John Stones bei einer halbhohen Hereingabe noch für einen Schreckmoment, auf ein Eigentor fehlte dann aber doch einiges.

Ein Nuller am Ende. REUTERS/Wolfgang Rattay

Was sich am Ende der ersten Hälfte angekündigt hatte, setzte sich nach der Pause fort: Serbien war mehr als ebenbürtig. Englands zahlreichere Fans standen wohl noch in der Bierschlange, es waren nur die Serben zu hören. Filip Mladenovic verpasste einen Stangler um eineinhalb Schuhgrößen (52.). Serbien reklamierte wegen eines Minimalschupfers von Kieran Trippier gegen Mitrovic Elfer, bekam den zurecht nicht (59.).

Plagend

Der Favorit plagte sich. Die seltenen Entlastungsangriffe waren fahrig, Serbien brachte dagegen immer mehr Bälle in den Strafraum, wobei Schlussmann Jordan Pickford nur selten eingreifen musste. Minute 77 brachte fast die Entscheidung: Flanke von rechts, Kane köpfelt aus kurzer Distanz, Predrag Rajkovic pratzelt den Ball noch an die Latte. Mag sein, dass sich der VAR angesichts von Kanes Körpereinsatz da noch zu Wort gemeldet hätte.

Minute 82: Dusan Vlahovic zieht aus 18 Metern ab, Pickford fliegt brav. 83.: Birmancevic schießt nach einem Eckball aus der zweiten Reihe, Kane hält vor der Linie die Birne hin. Serbien spielte Powerplay, es war eine verkehrte Welt. Sergej Milinkovic-Savic zündete einen Gewaltschuss – vorbei (89.). Serbiens Bemühungen endeten ohne zwingende Chance und ohne Punkt. (Martin Schauhuber aus Gelsenkirchen, 16.6.2024)

Fußball-EM - Gruppe C, 1. Runde:

Serbien - England 0:1 (0:1).

Gelsenkirchen, Arena AufSchalke, SR Orsato/ITA.

Tor: 0:1 (13.) Bellingham

Serbien: Rajkovic - Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic - Zivkovic (74. Birmancevic), S. Milinkovic-Savic, Gudelj (46. Ilic), Lukic (61. Jovic), Kostic (43. Mladenovic) - Mitrovic (61. Tadic), Vlahovic

England: Pickford - Walker, Stones, Guehi, Trippier - Alexander-Arnold (69. Gallagher), Rice - Saka (76. Bowen), Bellingham (86. Mainoo), Foden - Kane

Gelbe Karten: Gudelj, Tadic, Stojkovic (Trainer) bzw. keine