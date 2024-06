Gemeinsame Auftritte sind vorerst wohl einmal passé: Kanzler Nehammer (ÖVP) und Umweltministerin Gewessler (Grüne) sind auf Konfrontationskurs. IMAGO/Martin Juen

Die Entscheidung um die EU-Renaturierungsverordnung wirft ihren Schatten auf die österreichische Regierung. Vor der Entscheidung beim Treffen der EU-Umweltministerinnen und - minister, versuchte die ÖVP alles um eine Zustimmung durch Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) zu verhindern. Die stimmte am Ende dennoch zu. Die Verordnung sieht vor, dass Landschaften in einen ursprünglicheren Zustand zurückversetzt werden sollen. Aufgrund der vielen Unstimmigkeiten war am Monat morgen noch gar nicht klar, ob es überhaupt zu einer Abstimmung kommen wird.

Der Stream aus Luxemburg.



Die Kanzlerpartei ÖVP stemmte sich gegen die Verordnung. Sie weiß dabei die Bauernvertreter sowie die sieben türkis bzw. schwarz geführten Bundesländer plus das rote Burgenland auf ihrer Seite. Doch in Luxemburg stimmberechtigt ist Umweltministerin Leonore Gewessler von den Grünen. Diese hat sich am Sonntag festgelegt, im Fall einer Abstimmung am Montag ihr Ja beizusteuern – auch in einem Alleingang gegen die Koalitionspartnerin.

Grüner Ruf nach Abrüstung

Dies sei eine "einzigartige Gelegenheit", warb Gewessler Montagfrüh im Ö1-Morgenjournal: "Es geht um unser aller Lebensgrundlage. Diese hat sich eine Erholung verdient." Von der ÖVP erwarte sie sich eine "Abrüstung der Worte".

Die ÖVP hatte mit scharfer Kritik auf Gewesslers Ankündigung reagiert. Die Ministerin sei zu keinem Alleingang befugt, so das Kernargument: Von einem vorsätzlichen Verfassungs- und Gesetzesbruch war ebenso die Rede wie von einer demokratiepolitisch "gefährlichen Entscheidung". Wie die APA am Montagmorgen berichtete, hat Bundeskanzler Nehammer noch am Sonntagabend den belgischen Ratsvorsitz darüber informiert, dass eine Zustimmung Gewesslers zur EU-Renaturierung rechtswidrig sei. Es müsse es "bei der bereits gemäß den üblichen Verfahren eingemeldeten Stimmenthaltung Österreichs bleiben", so Nehammer. Andernfalls drohe eine Nichtigkeitsklage beim Europäischen Gerichtshof.

Belgien: Wer da ist, stimmt ab

Nehammer (ÖVP) stellte für diesen Fall eine Nichtigkeitsklage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) in den Raum. Das Einbringen einer derartigen Nichtigkeitsklage müsste laut Bundeskanzleramt durch das zuständige Regierungsmitglied, in diesem Fall wohl Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP), erfolgen. Ein Ministerratsbeschluss und damit die Zustimmung der Grünen wäre nicht notwendig.

Der belgische EU-Ratsvorsitz sah die Angelegenheit etwas anders als Nehammer. "Auf unserer Seite wird vom anwesenden Minister im Raum abgestimmt, so läuft das ab", sagte der zuständige belgische Minister Alain Maron (belg. Grüne) am Montag vor dem Treffen in Luxemburg. "Für den Rest ist das eine innerösterreichische Kontroverse, die mich nichts angeht." Man habe dies überprüfen lassen und es sei legal, am Montag eine Abstimmung zum Renaturierungsgesetz abzuhalten.

Auch Gewessler selbst wollte sich nicht von einer Zustimmung beim heutigen EU-Umweltrat in Luxemburg abbringen lassen. "Es gibt die in diesem Brief angesprochene Bevollmächtigung weder im österreichischen Recht, noch im europäischen Recht. Ich werde daher vorgehen, wie vorgesehen." Einer "allfälligen" Klage sehe sie gelassen entgegen, sagte sie vor dem Ratstreffen in Luxemburg gegenüber Medienvertretern.

Warum Gewessler, die ja wochenlang mit Hinweis auf eine ältere ablehnende Stellungnahme der Bundesländer ihre Hände gebunden sah, nun doch das Solo wagen will? Die entscheidende Änderung sieht sie im Beschluss der von der SPÖ geführten Wiener Landesregierung von vergangener Woche. Nachdem der ursprünglich kritisch gesehene Entwurf überarbeitet worden war, hat Wien nun formell seine Unterstützung für die Renaturierung bekräftigt. Damit bestehe die einhellige Ablehnung der Bundesländer nicht mehr, argumentiert Gewessler.

Video: Die ganze Pressekonferenz zum EU-Renaturierungsgesetz zum Nachschauen. APA

Wie es nun in der heimischen Koalition weitergeht? Die ÖVP hat mit Konsequenzen gedroht, doch eine Aufkündigung der Koalition könnte zu einem unkontrollierbaren und potenziell kostspieligen freien Spiel der Kräfte im Parlament führen, bei dem sich die Parteien Mehrheiten für diverse Vorhaben suchen. Die Frage, ob die Zusammenarbeit in der Regierung noch Sinn ergebe, beantwortete Gewessler im Morgenjournal knapp: "Ja." (jo, APA, 17.6.2024)