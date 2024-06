Im serbischen Jadar-Tal will Rio Tinto Lithium abbauen. AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić bereitet sich darauf vor, dem Bergbauunternehmen Rio Tinto grünes Licht für den Betrieb der Lithiummine in Westserbien zu geben, zwei Jahre nachdem er das Projekt wegen Massenprotesten in der Bevölkerung abgesagt hatte, berichtete die Financial Times (FT) am Sonntag.

Vučić sagte der Zeitung nun, dass "neue Garantien" des Unternehmens und der EU Serbiens Bedenken ausräumen würden, ob die erforderlichen Umweltstandards am Standort Jadar eingehalten würden. Lithium wird in Batterien für Elektrofahrzeuge und Mobiltelefone verwendet. "Wenn wir alles liefern, könnte die Mine 2028 eröffnet werden", sagte Vučić der FT. Die Mine werde voraussichtlich 58.000 Tonnen Lithium pro Jahr produzieren, was "für 17 Prozent der Elektrofahrzeug-Produktion in Europa ausreichen würde – ungefähr 1,1 Millionen Autos", so der Präsident.

Angst vor Umweltschäden

2022 hatte der autokratisch regierende Staatschef nach Massenprotesten die Lizenzen zurückgezogen, allerdings danach immer wieder gemeint, dass ihm dies leidtue. Serbiens Bevölkerung befürchtet große Umweltschäden, insbesondere die Vergiftung des Grundwassers und des Bodens, aufgrund des Lithiumabbaus. Die Massenproteste waren für Vučić vor allem deshalb unangenehm, weil er eine Verminderung seiner Macht und der seiner Partei befürchtete. Nun scheinen sich andere Interessen durchgesetzt zu haben, zumal Vučić fest im Sattel sitzt, nachdem in Serbien gerade erst gewählt wurde.

Vor allem die deutsche Automobilbranche hat großes Interesse an dem Lithium aus Serbien. Aus einem Dokument der serbischen Mission bei der Europäischen Union geht laut der Zeitung Le Monde diplomatique hervor, dass Rio Tinto bereits vor Jahren Kontakte zu drei großen deutschen Automobilkonzernen geknüpft hat: Daimler, Volkswagen und BMW.

Partnerschaft mit Deutschland

Wie der STANDARD berichtete, beschlossen das deutsche Wirtschaftsministerium und das Präsidialamt von Vučić im August 2020 eine "institutionelle Partnerschaft zur Stärkung der Entwicklung der industriepolitischen Strategie Serbiens gemäß dem EU Green Deal" bei "gleichzeitiger Stärkung der jeweiligen Lieferketten“. Konkret geht es dabei um die Förderung der "Einbindung serbischer Unternehmen und Bildungseinrichtungen in die Lieferkette der deutschen Wirtschaft" und die "Einbindung der serbischen Wirtschaft in EU-Green-Deal-Projekte und Integration der serbischen Wirtschaft in die EU".

Der deutsche Beitrag zu der Partnerschaft umfasst auch die Entsendung eines deutschen Experten. Dieser Mann, Jörg Heeskens, war schon zuvor lange Zeit Berater von Vučić, etwa als dieser noch Premierminister war. Das Präsidialbüro von Vučić stellte aufgrund des deutsch-serbischen Abkommens dann ab 2020 Heeskens sogar einen eigenen Büroraum im Präsidialgebäude, unweit des Büros von Vučić, zur Verfügung. Unterschrieben hat die Erklärung damals Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Europas Appeasement-Politik

Westliche Diplomaten und Politiker, auch aus Deutschland, betreiben gegenüber dem Hybridregime von Vučić seit Jahren eine Appeasement-Politik zulasten der anderen kleineren Balkanstaaten. Diese Appeasement-Politik setzte sich sogar fort, nachdem serbische Milizen im vergangenen September im Norden des Kosovo ganz offensichtlich mit Unterstützung aus Serbien einen Terrorangriff auf die kososvarische Polizei durchgeführt hatten.

Obwohl sich das serbische Regime in den Nachbarländern einmischt und für Destabilisierung sorgt – im Kosovo griffen militante Serben im Vorjahr sogar Nato-Soldaten an und verletzten 30 von ihnen –, wird Vučić kaum kritisiert. Zuletzt haben einige führende EU-Staaten – darunter Deutschland – sogar verhindert, dass der Kosovo dieses Jahr dem Europarat beitreten kann. Vučić hatte zuvor massiv lobbyiert, damit der Kosovo nicht aufgenommen wird.

Gefahr durch Trump

Der Kosovo ist gemeinsam mit Bosnien-Herzegowina einer jener beiden Staaten in Südosteuropa, die durch die Achse zwischen dem Kreml und dem Regime von Vučić besonders gefährdet sind. In der Amtszeit von Donald Trump im Weißen Haus wurde ein Gebietstausch mit Serbien erwogen, der Kosovo sollte dadurch den Norden verlieren, wo es besonders viele Bodenschätze gibt. Eine Rückkehr von Trump ins Amt des US-Präsidenten wäre deshalb vor allem für den Kosovo bedrohlich. Eine Mitgliedschaft im Europarat wäre ein wichtiges Zeichen der Europäer gewesen, dass sie sich für die territoriale Integrität des Staates einsetzen.

Doch auch in Brüssel ist die Politik gegenüber den Staaten des westlichen Balkan vor allem von Wirtschaftsinteressen geprägt, und Serbien hat dabei die größte Wirtschaft. Die serbische Regierung hat sich – anders als die anderen – nicht den EU-Sanktionen gegen Russland angeschlossen, trotzdem bleibt Serbien EU-Beitrittskandidat und bekommt viel Geld aus Brüssel. Offensichtlich stört in Brüssel auch niemanden, dass der serbische Ex-Geheimdienstchef und jetzige Vizepremier Aleksandar Vulin, der unter US-Sanktionen steht, vergangene Woche bei seinem Besuch in Russland vor einer Büste des russischen Diktators Josef Stalin Blumen niederlegte. Vulin ist einer der wichtigsten Verbindungsleute zum Kreml. (Adelheid Wölfl, 17.6.2024)