Das schon lange bestehende Forum hat tausende Poster:innen und noch viel mehr Postings. Seit Jahren nehme ich an hitzigen, lustigen und manchmal auch belanglosen Diskussionen teil. Die Anonymität tut gut, aber mit manchen würde ich gern mal bei einem Bier plaudern. Wer wäre an einem Treffen (in Wien) interessiert? Ob man dort dann seinen Nick bekannt gibt, kann jede Person selbst entscheiden.

