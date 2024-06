In Norditalien häufen sich die Bärensichtungen (Symbolbild). IMAGO/imageBROKER/Robert Haasman

Trient – Im norditalienischen Trentino wächst die Sorge vor in Bergdörfern herumstreifenden Bären. Am Sonntag wurde ein Bär im Zentrum der Gemeinde Malè während eines Festes mit Kindern gesichtet. Die Gemeinde fordert nun dringend Maßnahmen, "um in Zukunft schmerzhafte und dramatische Ereignisse zu vermeiden", hieß es. Im vergangenen Jahr war ein 23-jähriger Jogger in einem Wald von einem Bären zu Tode gebissen worden. Acht Bärenangriffe auf Menschen gab es im Trentino seit 2014 laut dem italienischen Wildtierdienst.

Der Bär spazierte ungestört in Richtung Friedhof, 50 Meter vom Rathaus, der Kirche und der Volksschule entfernt. In der Gemeinde Bozzana trieb sich vor einer Woche ebenfalls ein Bär in der Nähe eines Wahllokals herum.

Bären-Abwehrspray für Zivilschutz

Der Gemeinderat von Malè verlangt sofortige Sicherheitsmaßnahmen für die Mitarbeiter des Zivilschutzes. So sollen sie mit Anti-Bären-Spray, einem hochdosierten Pfefferspray, ausgerüstet werden. Zusätzlich fordert der Gemeinderat ein "ernsthaftes Management" für die Bärenproblematik. Die Zahl der Bärenbevölkerung solle von der Forstverwaltung kontrolliert und problematische Exemplare eingefangen werden.

"Die Gemeinde Malè appelliert an alle Institutionen, die in der Lage sind zu handeln (Europäische Union, Staat und Provinz), um schmerzhaften und dramatischen Ereignisse vorzubeugen", heißt es im Appell der Gemeindeverwaltung.

Umweltaktivisten protestieren gegen Keulung

Unterdessen fuhren Aktivisten des Tierschutzverbands Centopercentoanimalisti am Sonntagnachmittag bei einer Protestaktion mit einem Schlauchboot den Fluss Etsch hinunter und durchquerten das Zentrum von Verona. Mit Transparenten warnten sie vor einer "Kriminalisierung" der Bären. "Das Trentino vermarktet sich als ökologisches Urlaubsparadies. Die Realität sieht ganz anders aus", erklärten die Aktivisten.

In der Gemeinde Caldes hatte im April 2023 die Bärin JJ4 einen 26-jährigen Jogger tödlich verletzt. Das Trentino hat zuletzt einen Gesetzesentwurf verabschiedet, mit dem die Ausbreitung der Bärenpopulation eingedämmt werden soll. Er sieht die Möglichkeit vor, bis zu acht Tiere pro Jahr zu töten. Ihre Zahl beläuft sich laut der jüngsten Schätzung auf über 100. Eine Zahl, die genau jedoch schwer zu ermitteln ist, da die Tiere regelmäßig in die slowenische Wälder hinter der Grenze wandern. Laut Entwurf obliegt es dem Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti, die Keulung problematischer Exemplare anzuordnen. Für den Antrag ist eine positive Stellungnahme des Landesrats erforderlich. Der Gesetzesentwurf löste heftige Proteste von Klimaschützern aus. So berichteten Vertreter der Provinz Trentino von Drohanrufen. (APA, red, 17.6.2024)