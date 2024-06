In den letzten Wochen sieht man immer wieder Videos/Postings/u.v.m. wo Hass normalisiert wird. Siehe, dass Video auf Sylt, oder in der Diskothek in Österreich. Auch in der Politik wird immer weiter damit polarisiert.

Meine Frage(n) wäre(n), fällt das nur mir auf oder wird es immer mehr? Und wenn das noch jemanden auffällt, woran liegt das? Versagt hier die Erziehung (ob über Eltern oder Lehrkräfte in Schulen), versagt hier die Politik? Oder ist es auch ein gemeinschaftliches Problem?

