Wien – Die Stimmung in der Koalition zwischen der ÖVP und den Grünen erreichte am Montag einen neuen Tiefpunkt: Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) stimmte dem EU-Renaturierungsgesetz trotz Ablehnung des türkisen Koalitionspartners zu, worauf die ÖVP Gewessler wegen Amtsmissbrauchs anzeigte und eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof ankündigte.

Eigentlich will die türkis-grüne Regierung die letzten drei Monate vor der Nationalratswahl noch nutzen, um einige Vorhaben aus dem Koalitionspapier zu beschließen. Unklar ist, ob nach dem jüngsten Koalitionskrach alle Beschlüsse wie geplant über die Bühne gehen.

Die Bundesregierung will vor der Nationalratswahl im Herbst noch einige Beschlüsse fällen. APA/HELMUT FOHRINGER

Die Zeit drängt jedenfalls, denn Gesetzesinitiativen vonseiten der Regierung müssen nicht nur den Ministerrat durchlaufen, sondern auch eine Begutachtungsfrist sowie diverse parlamentarische Verfahren überstehen. Zudem tagt der Nationalrat nur noch Anfang Juli und verabschiedet sich dann in die Sommerpause. DER STANDARD hat sich angesehen, welche wichtigen Gesetzesvorhaben von Türkis-Grün kurz vor der Umsetzung stehen.

Sicherstellung von Handys: In der letzten Parlamentssitzung vor der Sommerpause will die Bundesregierung unter anderem die Strafprozessordnung neu regeln. Ein Kernpunkt aus der Novelle: die Sicherstellung von Handys – diese soll in Zukunft schwerer möglich sein.

Die bisherigen Bestimmungen wurden vom Verfassungsgerichtshof mit der Begründung auf das Recht auf Privatleben aufgehoben. Die Neufassung des Gesetzes von Türkis-Grün sieht nun vor, dass die Staatsanwaltschaft ein Handy nur noch dann sicherstellen kann, wenn ein Gericht davor zugestimmt hat. Zuvor reichte eine Sicherstellungsanordnung aus.

Pflegepaket: In der Juli-Sitzung des Nationalrats wollen ÖVP und Grüne zudem mit mehreren Maßnahmen den Pflegeberuf attraktivieren. Dazu zählen auch Kompetenzerweiterungen für diplomierte Krankenpflegekräfte sowie Heimhelferinnen und Heimhelfer. Künftig soll diplomiertes Pflegepersonal bestimmte rezeptfreie Arzneimittel weiterverordnen dürfen, nichtmedikamentöse Infusionen verabreichen und bei der chirurgischen Wundversorgung assistieren können. Das Paket soll auch Weiterbildungen für Pflegekräfte erleichtern und eine leichtere Anerkennung für ausländische Berufsabschlüsse bringen.

Gemeindepaket: Mehr Geld will Türkis-Grün auch den Gemeinden zur Verfügung stellen. In den kommenden drei Jahren sollen über den Finanzausgleich zusätzliche 1,3 Milliarden Euro vom Bund an die Kommunen fließen. Die Mittel sind vor allem für Pflege, Kinderbetreuung und Gesundheitseinrichtungen gedacht. Zudem gibt es mehr Geld für Freiwillige Feuerwehren. Auch das Gemeindepaket will die Regierung noch im Juli im Nationalrat beschließen.

Medienpaket: Höhere Medienförderungen für kommerzielle und nichtkommerzielle Privatsender sowie erstmals eine Förderung für Podcasts sind Teil des türkis-grünen Medienpakets, das auch im Juli auf der Tagesordnung des Nationalrats steht. Rund neun Millionen Euro umfasst das geplante Paket. Die Privatrundfunkförderung von derzeit 20 Millionen Euro soll beispielsweise pro Jahr auf 25 Millionen Euro aufgestockt werden.

Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen: 50 Millionen Euro will das Sozialministerium in den Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderung investieren. Ein Teil der Mittel wird zur Förderung von Projekten inklusiver Arbeit verwendet. Ziel dieser ist es, Menschen mit Behinderungen Lohn am offenen Arbeitsmarkt statt Taschengeld in den Tagesstrukturen der Bundesländer zu ermöglichen. Zudem soll der Behindertenrat in Zukunft nicht nur das Sozialministerium, sondern alle Ministerien beraten können.

Neues Tierschutzgesetz: Nach langen Verhandlungen soll auch die Novelle des Tierschutzgesetzes im Juli von den Koalitionspartnern beschlossen werden. Unter anderem gibt es "wirksamere Regeln" zum Vollzug des Qualzuchtverbots und einen verpflichtenden Sachkundenachweis für Hunde und andere Tierarten. Die Novelle bringt auch strengere Vorschriften für Züchterinnen und Züchter: In Zukunft braucht man für die Zucht von Hunden ab mehr als zwei Würfen oder bei Katzen ab mehr als drei Würfen pro Jahr eine Bewilligung der Behörde.

Kostenlose Medikamente für Menschen ohne Krankenversicherung: Noch vor dem Sommer will Türkis-Grün auch Verbesserungen für Menschen ohne Krankenversicherung auf den Weg bringen. In Zukunft darf das Rote Kreuz kostenlos Medikamente an Personen abgeben, die nicht krankenversichert sind. Dazu würden nach Schätzungen vor allem Obdachlose und Menschen ohne Aufenthaltsberechtigung zählen.

Mehr digital an den Schulen: Mit einem Digitalisierungspaket soll die Zettelwirtschaft zu Schulbeginn für Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern reduziert werden. Vorgesehen sind ein digitaler Schülerausweis, digitale Zeugnisse und Vereinfachungen bei der Datenerfassung. Beschlossen werden soll das Paket ebenfalls Anfang Juli.

Pensionssplitting: Unklar ist, ob sich die beiden Koalitionspartner noch auf das sogenannte Pensionssplitting einigen werden. Die Idee dahinter ist, dass Eltern die Möglichkeit haben, dem in der Kindererziehung engagierten Partner einen Teil der eigenen Pensionsansprüche zu überschreiben. Zuletzt hieß es von ÖVP und Grünen, dass "intensiv" verhandelt werde. (Max Stepan, 17.6.2024)