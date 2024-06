Es fühlt sich ungewohnt an, die bekannten Bilder in Bewegung zu sehen. Dream Machine Luma AI/Madni Aghadi

Jeder kennt sie, und fast jeder liebt sie: Memes. Diese vor allem im Internet lebenden Medieninhalte, zumeist Bilder, haben sich über die letzten Jahrzehnte in der Online-Kommunikation stark verankert. Der Typ, der neben seiner Freundin einer anderen nachschaut, das lächelnde Mädchen vor einem brennenden Haus und viele mehr werden oft einfach als Kommentar gesetzt oder mit eigenen Sprechblasen versehen.

Dank KI lernen diese Bilder jetzt laufen, besser gesagt werden sie mit einem neuen, KI-gestützten Videotool namens Dream Maschine animiert. Während manche diesen neuen Technologiesprung feiern, machen sich viele über die teils absurden Darstellungen lustig. Genau wie bei KI-gestützter Bildgenerierung leiden nämlich auch die meisten Videos unter diversen Problemen.

Wilde Beispiele

Die Basis für die bewegten Memes ist Luma AI. Diese Plattform erlaubt es, durch die Eingabe von Text, Bildern oder Videos darauf basierende 3D-Modelle zu erstellen. Entwickelt wird diese Technologie von Luma Labs, das seinen Sitz in San Francisco hat. Auf seiner Website erklärt es Luma AI verkürzt so, dass Wissen aus den Bereichen Maschinenlernen, Augmented Reality und 3D-Fotografie zusammengeführt werden.

Mit Künstlicher Intelligenz werden dann 3D-Modelle geschaffen. Als Kopf hinter der Firma ist unter anderem Amit Jain aktiv, der zuvor bei Apple etwa für die Entwicklung der Apple Vision Pro zuständig war.

Dream Machine ist die Weiterentwicklung dieser Idee. Auf der Luma-Labs-Website ist zu lesen, dass Dream Machine speziell für die Erstellung von Videos trainiert wurde. Mit dem Werkzeug könne man "schöne, kreative Dinge schaffen, die davor unmöglich waren". Ob die Entwickler dabei an die Bearbeitung von Bild-Memes gedacht haben, ist nicht überliefert.

Feedback gemischt

Der Entwickler Madni Aghadi hat auf X mehrere Beispiele zusammengefasst. Während er sich begeistert von den neuen Möglichkeiten zeigt, ist die Kritik in den Kommentaren laut. Egal ob Probleme mit der Perspektive, sich verändernde Gegenstände im Video oder ähnliche technische Ungenauigkeiten, viele sehen in den bewegten Memes den Beweis, dass KI hier noch einiges an Entwicklung vor sich hat, bis realistische Videos auf diesem Weg erstellt werden können.

Die hier genannten Probleme sind nicht neu, kämpfen doch auch etablierte KI-Werkzeuge wie Stable Diffusion noch immer mit zahlreichen Problemen. Vor allem die Darstellung von Menschen bereitet den Tools weiterhin massive Kopfschmerzen.

Vor allem die KI-Kritiker melden sich zu Wort. X Kommentar

Die Kritik ist angebracht. X Kommentar

Traumfabrik

Wer sich dennoch mit den neuen Werkzeugen beschäftigen will, der kann das ab sofort tun. Auf der Website muss man sich lediglich registrieren und dann loslegen. Im Netz wird allerdings darauf hingewiesen, dass für die Erstellung von Videos weit mehr Arbeit erforderlich ist als beim Erstellen von Bildern. So müssen die Prompts "extrem detailliert" formuliert werden, liest man. Die gezeigten Beispiele sind mehr oder weniger beeindruckend, je nachdem, was man promptet und erwartet.

Interessierte finden hier dennoch eine breite Spielwiese. Ganz kostenlos ist der Spaß dann trotzdem nicht. Ähnlich wie bei Bildgenerierungstools darf man einige wenige Kreationen ohne Geldeinwurf erstellen, danach wird man aufgefordert, ein Abo abzuschließen. Bis zu 499 Dollar gilt es dann für die Nutzung der Dream Maschine zu bezahlen. (aam, 17.6.2024)