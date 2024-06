Heutzutage machen Firmen oft Werbung damit, wie divers ihre Mitarbeiter:innen sind. Auf den zugehörigen Bildern ist (fast immer) eine (meistens männliche) Person mit schwarzer Hautfarbe zu sehen sowie eine (meistens weibliche) ostasiatisch aussehende Person.

Was ich nie sehe, obwohl in Österreichs Stadtbild reichlich vorhanden, sind Syrer:innen/Afghan:innen. Warum ist das so? Juden/Jüdinnen in klassischer Kleidung sah ich auch noch nie auf diesen Plakaten, gerade diese gemeinsam mit Kopftuchträgerinnen könnten als visuelles Beispiel für die oft erwähnte "keine Diskriminierung aufgrund Religionszugehörigkeit" gelten.

Warum ist da so? Ich habe manchmal den Eindruck, es gäbe einen – in den USA erstellten – Katalog, der für Diversität eine schwarze Person vorsieht und von europäischen Konzernen blind angewendet wird ohne darüber nachzudenken, diesen an regionale Situationen anzupassen.

