Iris Cayatte, Bartosz Bielenia und Albano Jerónimo (v. li.) im "Talking Car". Ganz links am Rand: Nina Guo mit Kamera vorm Gesicht. Bruno Simao

Die Apokalypse ist wahnsinnig rätselhaft. Vermutlich hat der Mensch mit allem, was er so treibt, die Umwelt zerstört. Aber dass sie Ende des 21. Jahrhunderts kaputt ist, ist bei dem giftig-grünlichen Nebel vor Weltraumarchitektur und menschenleeren Gstätten unter zwei aufgehenden Sonnen nicht zu übersehen. Drei Menschen haben sich vor dieser Kulisse irgendwie auf ein Packl und zusammen in ein Auto gehaut, um bei nicht näher definierten Wachposten aus nicht näher definierten Gründen mit der Behauptung, eine Familie zu sein, weniger Verdacht zu erregen als einzeln.

Was sie jeweils im Schilde führen, erfährt man nach und nach. Die einzige Frau im Bunde (Iris Cayatte) meint jedenfalls, gleich zu gebären, also sucht man das nächste Krankenhaus. Das dem Festwochen-Abend den Titel The Talking Car gebende, da sprechende (sonst aber eine alte Verbrenner-Schüssel) Auto Marlene weiß zwar viel, ist sich aber nicht ganz konsistent in seinen Angaben in Bezug darauf, wie weit das nächste Krankenhaus weg ist. Der Bursche auf der Rückbank (Bartosz Bielenia) hat Ketamin in seine Würzsauce gemischt und sucht eigentlich seinen Freund Jack, der wiedergeboren sein soll, nachdem er als Kind von einem Schornstein gefallen ist. Der Fahrer (Albano Jerónimo) wiederum wurde einst von der auch im Auto verbauten Computerintelligenz aufgezogen und im Menschseien unterwiesen, hat dann als Abfallanalyst gearbeitet, dabei in die Zukunft geschaut, entdeckt, was die Welt zerstören wird, und beschlossen, sie zu retten. Was genau es ist, hat er aber wieder vergessen.

Schornsteinriese

Die eineinhalb Stunden sind die erste Theaterarbeit der polnischen bildenden Künstlerin Agniezska Polska (geboren 1985). Sie arbeitet mit Videokunst und Animation, immer wieder ist dabei die Klimakrise Thema, geht es um Handlungsmöglichkeit und Verantwortung des Einzelnen. Und immer wieder stehen Fremdtexte am Anfang.

In der überschaubaren Handlung hier (die Produktion entstand 2023 in Portugal) ist es zum einen William Blakes Der Schornsteinfeger (1789), in dem es einstmals um Kinderausbeutung ging. Ausbeutung ist natürlich immer noch aktuell, das Polska'sche Weiterspinnen nimmt aber auch dünne Fäden aus der Richtung politische Korrektheit (von "rein" statt "weiß" ist beim gewaschenen Kinderrauchfangkehrer die Rede) und Nazi-Geschichte (ein tausende Meter hoher "Siegesschornstein", menschliche Asche, die mit Ruß vermischt aus einem Schornstein steigt) auf. Die andere Referenz ist irgendwie Samuel R. Delanys Sci-Fi-Dystopie Dhalgren (1975): Nach einer Katastrophe sind darin Menschen vom Rest der Welt abgeschnitten.

Rätselhaftes Erlebnis

Dazu kommen als Personal noch eine Autostopperin (toll im simulierten Schnellrennen: Vera Mantero) und eine Sängerin (umwerfend klar, kräftig: Nina Guo), deren Mimik von einer um den Körper geschnallten Kamera direkt auf eine digitale Maske übertragen wird. Die Idee hat wohl irgendetwas mit dem Verlorengehen des (Zwischen-) Menschlichen in unserer Gegenwart zu tun.

Inhaltlich bleibt alles Geraune und neben abgedreht als Problemaufriss mitteloriginell, ästhetisch ist das aber ein kleines Erlebnis: von lauter filmerfahrenen Darstellern hervorragend gespielt, visuell schön und zwischen dem kühlen Soundteppich und der Stimme von Guo irrsinnig gut klingend! (Michael Wurmitzer, 17.6.2024)