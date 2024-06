Kevin Danso und andere wagen sich auf Social Media immer wieder an Challenges. oefb1904 Tiktok-Kanal

"Zeigt Österreich, was für eine geile Truppe ihr seid!" Die Worte von Ralf Rangnick, die er kürzlich in die Kabine seiner Spieler gebrüllt hat, dürfen dank Social-Media-Kanälen auch an ein größeres Publikum gelangen. Genau wie viele andere Dinge, die eine Nähe zum Team ermöglichen sollen, die es früher so nicht gab. Und während 2017 der damalige ÖFB-Teamchef Franco Foda Social Media noch als "Energieräuber" bezeichnete, werden die Kanäle heute aktiv befüllt, weil man das heute eben so macht.

Am Montagabend trifft Österreich auf Frankreich, und auch in den nächsten Tagen wird es spannend, ob sich das ÖFB-Team gegen die weiteren starken Gruppengegner Niederlande und Polen wird durchsetzen können. Neben der laufenden Berichterstattung beim STANDARD kann auch über die sozialen Netzwerke ein Blick hinter die Kulissen geworfen oder ein paar witzige Aktionen der Kicker beobachten werden. Um nichts zu verpassen, sollte man deshalb den in der Folge erwähnten Accounts in den nächsten Tagen folgen oder ihnen zumindest ab und zu einen Besuch abstatten.

Fußballdarts der ÖFB-Kicker

Sieht man sich den ÖFB-Kanal auf Tiktok an, immerhin über 470.000 Follower, sieht man die Mannschaft beim Fußballdarts oder Spieler wie Kevin Danso bei populären Tiktok-Challenges, wo man etwa ehemalige Fußballgrößen ranken muss. Die Mannschaft wird hier glorreich inszeniert, und man darf ihr, so gut es eben geht, nahe sein. Auch große Momente wie das vor wenigen Wochen erzielte Rekordtor von Christoph Baumgartner dürfen hier nicht fehlen. Gänsehaut garantiert.

Auf der Nachrichtenplattform X gibt man sich hingegen informativer. Links zur eigenen Berichterstattung auf oefb.at werden hier gesetzt und Fotos von Pressekonferenzen gepostet. Ein bisserl trocken, aber zumindest werden Hinweise gegeben, wo man das nächste Match der Mannschaft verfolgen kann.

Auf Instagram ist bei den Beiträgen eher tote Spielerhose, dafür geht es in den Reels sehr sportlich zu. Dort werden regelmäßig Videos vom Training gepostet. Den Videos auf allen Plattformen merkt man an, dass hier eine eigene Agentur beauftragt wurde, das Team zu inszenieren. Professioneller Schnitt, passende Musikuntermalung und regelmäßiger Content zeigen, dass man den Fans etwas bieten will. Hoffentlich über die Vorrundenphase hinaus.

Die deutschen Freunde

Auch beim Lieblingsnachbarn Deutschland hat man sich souverän ins Social-Media-Zeitalter gedribbelt. Für rund 740.000 Follower überlegt sich Florian Wirtz live vor der Kamera auf Tiktok, in welcher Form er Kartoffeln am liebsten isst, und Fans werden dazu aufgerufen, Motivationssprüche an die Mannschaft zu formulieren. Auch beim Humor zeigen sich die Deutschen ungewohnt souverän. Beispielsweise schreibt der Tiktok-Verantwortliche bei einem aktuellen Video in die Beschreibung: "Hallo, hier ist der Tiktok Admin, und ich wurde gezwungen zu schreiben, dass dies der erste Versuch war (das BTS-Material geht eine halbe Stunde)." Im dazugehörigen Video sieht man mehrere Spieler der Nationalmannschaft den Ball über einen Pool spielen, ohne einen einzigen Fehler dabei zu machen.

Rest vom Fest

Wer sich nicht nur für eine einzelne Mannschaft interessiert und zudem kein Tiktok hat, der kann sich auch ganz altmodisch auf Facebook informieren. Auf dem offiziellen Uefa-Kanal, immerhin 18 Millionen Follower, werden ebenfalls Challenges mit diversen Spielern angeboten, Tipps für die kommenden Spiele bei der Followerschaft erfragt und aktuelle Aufstellungen verkündet. Unqualifizierte Kommentare, wie etwa die angesagte Niederlage Österreichs gegen Frankreich, gilt es da zu ignorieren.

Auf dem Uefa-Kanal auf Facebook wird in allen Landessprachen Europas kommuniziert. Facebook UEFA EURO 2024

Was die Uefa ebenfalls anbietet, ist ein eigener Youtube-Kanal. Dort gibt es interessante Hintergründe zu den Nationen und Mannschaften, zudem werden auch dort die Aufstellungen der aktuellen Matches gezeigt. Hier herausgestrichen sollten die Interviews diverser Fußballlegenden werden. In "Inside the Box" interviewt Ex-Profi Rio Ferdinand in den nächsten Wochen Größen wie Ruud Gullit und befragt sie zu ihren größten EM-Erinnerungen.

Last but not least wird auch beim STANDARD laufend zu allen Matches getickert, natürlich auch zu den Österreich-Spielen – viel größer geht es ja nicht. Wichtige Fragen, etwa zu den rechtlichen Rahmenbedingungen eigener Public Viewings, ob man am Arbeitsplatz Fußball schauen darf oder welcher Kanal in welcher Auflösung die Spiele überträgt, wurden in den letzten Tagen bereits beantwortet. Die Frage, ob Österreichs Kickern die Franzosen eine Schuhnummer zu groß sind, müssen Laimer, Sabitzer und Co am Montagabend tatsächlich auf dem Rasen beantworten. Wir Follower werden passend dazu die Luft anhalten und schauen, ob die ÖFB-Elf wirklich eine "geile Truppe" ist. (Alexander Amon, 17.6.2024)