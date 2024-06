Lehrerinnen und Lehrer haben mehr Einfluss auf ihre Schützlinge, als manche meinen mögen. Besonders, wenn sie als unfair wahrgenommen werden. APA/dpa/Sebastian Gollnow

Junge Menschen wählen tendenziell rechte Parteien, zumindest um einiges häufiger als bisher, wie Auswertungen der aktuellen EU-Wahl gezeigt haben. In Deutschland stimmten 16 Prozent der 16- bis 24-Jährigen für die AfD, das sind elf Prozentpunkte mehr als noch bei der EU-Wahl 2019. CDU und CSU konnten 17 Prozent für sich verbuchen, fünf Prozentpunkte mehr als 2019. Auch in Österreich deutet sich an, dass 18 Prozent der 14- bis 29-Jährigen die FPÖ als attraktivste Partei ansehen – vor allen anderen Parteien.

Über die Hintergründe dieses Wandels wird viel spekuliert, genaue wissenschaftliche Erkenntnisse sind rar. Während die Ursachen und Konsequenzen von populistischen Einstellungen bei Erwachsenen bereits breit erforscht werden, ist nach wie vor unterbelichtet, wie eine Neigung zu Populismus von vornherein entsteht. Ein länderübergreifendes Forschungsprojekt hat sich daher zum Ziel gemacht herauszufinden, wie sich bei Jugendlichen populistische Haltungen formieren und welche Rolle Bezugspersonen wie Eltern, Gleichaltrige und Lehrkräfte dabei spielen. Mit Populismus meinen die Forschenden eine gegen Eliten gerichtete Haltung, Schwarz-Weiß-Denken und die Ansicht, dass die politische Entscheidungsfindung allein auf dem allgemeinen Willen des Volkes basieren sollte.

Für die Studie, die im Journal Perspectives on Politics erschienen ist, wurden bereits 2020 insgesamt 3123 Personen zwischen zwölf und 18 Jahren aus dem Dreiländereck Österreich, Schweiz und Deutschland befragt. Davon waren knapp über die Hälfte Mädchen, und 32 Prozent hatten einen Migrationshintergrund. Aus Vorarlberg nahmen 1523 Heranwachsende teil. Dabei zeigte sich: Negative Erfahrungen mit Lehrkräften, die als unfair wahrgenommen werden, sind ein wichtiger Faktor dabei, dass Jugendliche populistische Einstellungen entwickeln. Viel weniger relevant scheint hingegen der Freundeskreis. Gar keine Rolle scheint die Beziehung zu den Eltern zu spielen – hier wurde keine Korrelation gefunden. Die Daten wurden auch gestützt durch Paneldaten zu 13- bis 15-Jährigen aus Großbritannien.

Zentrale Autoritätspersonen

"Wir haben zunächst schon angenommen, dass der Freundeskreis ein größerer Faktor sein könnte. Aber das hat sich nicht gezeigt", sagt Sebastian Jungkunz, Studienautor von der Universität Bonn. Aber warum haben gerade Lehrerinnen und Lehrer so großen Einfluss? "Junge Menschen verbringen viel Zeit pro Tag in der Schule. Lehrende sind zentrale Autoritätsperson in diesem Kontext. Es ist daher leicht, negative Erfahrungen nur mit dieser einen Rolle der Lehrenden zu verknüpfen. Entsprechende Assoziationen im Kopf manifestieren sich dann nachhaltig", erklärt der Forscher. "Eltern oder Freunde sind mit vielschichtigeren Beziehungen verknüpft, es gibt mehr verschiedene, positive wie auch negative Erfahrungen."

"Angesichts der Hierarchien und der Machtdynamik, die manchmal in Klassenzimmern herrschen, ist die Untersuchung der Rolle von Schulerfahrungen und Beziehungen zu Lehrenden von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht zu erklären, wie Individuen populistische Haltungen entwickeln", erläutert Julia Weiss vom deutschen Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. Generell mache die Studie deutlich, dass Adoleszenz eine ausschlaggebende Phase für die Empfänglichkeit für populistische Ideen ist. In dieser Phase sei das Umfeld, also Familie, Schule und Freunde, wegweisend für die politische Orientierung. "Populismus floriert, wenn Menschen das Gefühl haben, wenig Mitspracherecht zu haben, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen und wenn sie den fehlenden Willen oder die Unfähigkeit der Machthaber wahrnehmen, auf individuelle oder soziale Missstände zu reagieren", sagt Weiss.

Gleichbehandlung im Klassenzimmer kann entscheidend sein für die Entwicklung einer starken staatsbürgerlichen Identität, haben Forschende herausgefunden. Getty Images

"Schulen dienen als frühe Repräsentation des Staates, indem sie den Schülern Einblicke in die Funktionsweise öffentlicher Institutionen geben und ihnen zeigen, wie sie die Behandlung durch Behörden erwarten können", fügt Jungkunz hinzu. Diese prägenden Erfahrungen in der Kindheit und frühen Jugend würden die Wahrnehmung von Gerechtigkeit und Macht formen und könnten sich bis ins Erwachsenenalter hinein auswirken. "Unter anderem aus diesem Grund ist die Gleichbehandlung von Schülerinnen und Schülern entscheidend für die Entwicklung einer starken staatsbürgerlichen Identität. Das Verhalten einzelner Lehrender kann die politische Sozialisation junger Menschen erheblich beeinflussen."

Social Media als Verstärker

Populistische Haltungen sind aber nicht über alle Jugendlichen hinweg gleich verteilt, wie die Studie ebenfalls zeigte: Mädchen sowie Teenager und Teenagerinnen an Schulen, die für das universitäre Studium qualifizieren, befürworten im Schnitt weniger oft populistische Ansichten. Stärker betroffen waren hingegen Heranwachsende mit Migrationshintergrund und Adoleszente aus wohlhabenden Familien. Zudem sind jene, die bereits früh die Erfahrung gemacht haben, benachteiligt oder unfair behandelt zu werden, auch später stärker geneigt, der Welt mit populistischem Gut-und-Böse-Denken zu begegnen. Hingegen schienen Alter, elterliche Bildung und die Tatsache, ob die Umfrage vor oder nach den Corona-Lockdowns durchgeführt wurde, keinen Unterschied zu machen.

Angesprochen auf die in den vergangenen Jahren vorherrschende multiple Krisensituation, der auch die Teenager ausgesetzt sind, meint Jungkunz: "Die von uns erhobenen Effekte bleiben vermutlich auch aktuell bestehen, wenn sie sich nicht sogar verstärken." Rechtspopulistische Parteien würden bekanntermaßen auf sozialen Medien agieren, die von Jugendlichen stark frequentiert werden. Damit kämen Jugendliche auch mehr in Kontakt mit populistischer Kommunikation. Die Wahrnehmung ungerechter Behandlung könne so nochmals stärker mit populistischen Forderungen in Verbindungen gebracht werden. "In jüngerer Zeit hat sich die populistische Kommunikation als Einflussfaktor sicherlich noch verstärkt", sagt der Politikwissenschafter.

Schulische, aber auch außerschulische Angebote, die eine partizipative Kultur fördern und Mitbestimmungsmöglichkeiten bieten, könnten dieser Dynamik entgegenwirken und der Entwicklung liberalerer Einstellungen zuträglich sein, sagt Jungkunz. Das unterstütze eine positive Selbstwahrnehmung bei den Schülerinnen und Schülern, müsse aber auch gut angeleitet sein – damit man hier alle mitnimmt und sich niemand benachteiligt fühlt. (kri, APA, 17.6.2024)