Wenn Österreichs Fußballfans am Montagabend dem ersten Auftritt der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft gegen Frankreich entgegenfiebern, werden viele von liebgewonnenen Gewohnheiten Abstand nehmen müssen. Einfach das Abendessen bei den großen Lieferdiensten zu bestellen, das wird es nicht spielen. Die Fahrradboten werden nämlich unter dem Motto "Ihr sponsert – wir streiken" in der heißen Zeit von 17.30 bis 22 Uhr die Arbeit niederlegen, ebenso an den weiteren Spieltagen Österreichs, also am Freitag und am Dienstag nächster Woche. Als Grund dafür gibt die Gewerkschaft Vida den seit Monaten anhaltenden Stillstand bei den KV-Verhandlungen an.

Bereits Mitte Mai gab es in Wien einen Warnstreik wegen des Fahrradboten-KVs. APA/EVA MANHART

Zudem sind es die "Unsummen", die die Arbeitgeber für EM-Sponsoring ausgeben würden, was bei Vida-Gewerkschafter Markus Petritsch besonderen Unmut hervorruft, da für Mitarbeitende "nicht genug Geld da ist". In Wien wird ihm zufolge bei Lieferando und Foodora gestreikt, in den Landeshauptstädten Graz, Salzburg und Klagenfurt bei Lieferando. Grund dafür ist der seit Monaten anhaltende Stillstand bei den KV-Verhandlungen. "Die Arbeitgeber und die Wirtschaftskammer Österreich sind nicht bereit, mit uns über faire Lohnerhöhungen zu verhandeln, die über der Armutsgrenze liegen", sagt Petritsch.

Unter Armutsgrenze

Der Monatslohn in dieser Niedrigentlohnbranche liege mit 1430 Euro netto deutlich unter der aktuellen Armutsgrenze, die seit April in Österreich 1572 Euro beträgt. "Von Arbeit muss man aber leben können", betont Petritsch. Das Angebot der Arbeitgeber liege seit Monaten bei nur 5,8 Prozent Lohnzuwachs. Dies decke nicht einmal die von der Gewerkschaft geforderte rollierende Inflation für das Jahr 2023 in Höhe von 8,7 Prozent ab. "Wir fordern den Sozialpartner auf, endlich ein faires Angebot auf den Tisch zu legen, wir sind verhandlungsbereit", ergänzt der Gewerkschafter.

In einer Stellungnahme hat die Wirtschaftskammer im Mai die Forderung als "realitätsfern" bezeichnet. Überzogene Forderungen würden die wirtschaftliche Realität ausblenden, die Folge wäre, dass zahlreiche Betriebe zusperren müssten, argumentiert die Kammer, hunderte Arbeitsplätze und individuelle Existenzen wären gefährdet. Die gebotene Lohnerhöhung um 5,8 Prozent "stellt das Maximalgebot dar".

Seit Monaten stehen die Verhandlungen in der Branche still, immer wieder gibt es Streiks. Viele Fahrradboten sind allerdings gar nicht vom Kollektivvertrag erfasst. In Österreich gibt es rund 4500 Fahrradboten, nur gut 2000 sind auch nach KV angestellt. Vor allem Lieferando stellt seine Mitarbeiter nach KV an, bei Foodora sind dagegen fast alle Boten freie Dienstnehmer. Auch bei Wolt, das nur in Wien vertreten ist, gibt es nur Selbstständige und freie Dienstnehmer. (Alexander Hahn, 17.6.2024)