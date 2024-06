Das geplante EU-Naturschutzgesetz sorgt in Österreich für einen Koalitionskrach. Die Grünen sind dafür, die ÖVP hält dagegen. Nun ist das Vorhaben in Luxemburg mit dünner Mehrheit durchgegangen

Ein komplexer Gesetzesentwurf auf EU-Ebene sorgt für einen veritablen Koalitionskrach in Österreich – und aufgeregte Debatten, die bereits Wochen andauern. Montagvormittag hat der EU-Ministerrat in Luxemburg über das sogenannten Renaturierungsgesetz beraten, eigentlich "Verordnung über die Wiederherstellung der Natur". Das Regelwerk sieht Ziele bis längstens zum Jahr 2050 für Naturschutzgebiete und Agrarflächen vor. Sie sollen naturnäher gestaltet werden, um das Artensterben in den Griff zu bekommen. Ob der Entwurf die Mehrheit der EU-Staaten hinter sich hat, blieb allerdings bis zuletzt unklar.

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) stimmte trotz des Widerstands aus der ÖVP und den Bundesländern für das Gesetz. APA/ALEX HALADA

Nun kennt man den vorläufigen Ausgang der Causa: Die Anzahl der Unterstützer hat gereicht. Die Länder segneten das Renaturierungsgesetz ab. Auch für Österreich hat Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) zugestimmt.

Im EU-Ministerrat hatte sich Gewessler zuvor für das Projekts starkgemacht. "Wir stehen vor einer fundamentalen Entscheidung", erklärte sie. Alle Fragen zur Finanzierung und zur Vereinbarkeit mit bisherigen Umweltschutzprogrammen müssten geklärt sein – doch das sei im Rahmen des vorliegenden Kompromiss geschehen, betonte Gewessler. "Daher stimme ich heute für die Annahme des Vorschlags."

Konflikt zwischen ÖVP, Grünen, Bundesländern

Vorausgegangen ist dem Beschluss innerhalb Österreichs ein Konflikt, an dem die ÖVP, die Grünen und ein Stück weit auch die Bundesländer beteiligt sind: Am Sonntag hat Gewessler per Pressekonferenz erklärt, dass sie dem Gesetz zustimmen werde, sollte das Zustandekommen von der Unterstützung Österreichs abhängen. Allerdings ist nicht ganz klar, ob Gewessler dies auch darf: Eine einheitliche negative Stellungnahme der Bundesländer verpflichtete sie eigentlich gesetzlich zur Ablehnung. Doch Mai sind die rot regierten Bundesländer Wien und Kärnten aus dieser Länderblockade ausgeschert. Deshalb galt es selbst unter Verfassungsjuristen als unklar, ob die einheitliche Stellungnahme noch aufrecht ist – und ob Gewessler daran gebunden wäre.

Der zweite kritische Punkt: die Rolle der ÖVP. Es ist rechtlich unklar, ob der Seniorpartner innerhalb der Regierungskoalition ein Veto einlagen darf. Weil sich Gewessler am Sonntag trotzdem festlegte, hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) unmittelbar nach der Ankündigung der Ministerin am Sonntagabend den belgischen Ratsvorsitz darüber informiert, dass eine Zustimmung Gewesslers zur EU-Renaturierung rechtswidrig sei. Es müsse es "bei der bereits gemäß den üblichen Verfahren eingemeldeten Stimmenthaltung Österreichs bleiben", so Nehammer. Andernfalls drohe eine Nichtigkeitsklage beim Europäischen Gerichtshof. Wie die belgische Ratspräsidentschaft auf Nehammers Vorstoß reagieren wird, ist derzeit noch unklar. (Joseph Gepp, Johannes Pucher, 17.6.2024)