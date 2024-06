Kant: "Unter den drey Staatsformen ist die der Demokratie, im eigentlichen Verstande des Worts, nothwendig ein Despotism, weil sie eine exekutive Gewalt gründet, da alle über und allenfalls auch wider Einen (der also nicht mit einstimmt), mithin Alle, die doch nicht Alle sind, beschließen; welches ein Widerspruch des allgemeinen Willens mit sich selbst und mit der Freyheit ist."

In Anlehnung an diese und andere Kritiken könnte argumentiert werden, dass:

1) das demokratische Prinzip der Mitbestimmung und eine Überordnung dieses Prinzips über das liberale Prinzip der Selbstbestimmung die Freiheit bedroht.

2) Demokratie meist nicht wegen genuin demokratischer, sondern klassisch liberaler Prinzipien (Freiheitsrechte, Gewaltenteilung, Minderheitenrechte etc.) als schützenswert erachtet wird.

3) Demokratie die Tendenz hat, immer mehr Lebensbereiche (unnötigerweise) der Mitbestimmung zu unterwerfen, was eine Ausdehnung der Machtsphäre des Staates zulasten der individuellen Freiheit bedeutet und tendenziell individuelle Diversität durch Uniformität ersetzt.



Weil das gravierende Probleme einer Demokratie sein könnten, möchte ich folgende Fragen diskutieren: Was genau ist überhaupt an der Demokratie schützenswert? Ist die Machtsphäre einer Demokratie zu beschränken, und wenn ja, wie? Sind andere Staatsformen der Demokratie vorzuziehen? Unter welchen Voraussetzungen?

