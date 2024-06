Daniel Harding sprang im Konzerthaus Wien für den erkrankten Franz Welser-Möst ein. Amar Mehmedinovic

Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks wird heuer 75, und zum Geburtstag darf man sich bekanntlich etwas wünschen. Zum Beispiel Leif Ove Andsnes als Solisten. Der 54-Jährige könnte in jeder Rosamunde-Pilcher-Verfilmung als adeliger Gutsherr besetzt werden, in den sich die neue Landärztin Hals über Kopf verliebt. Im Konzerthaus interpretierte Andsnes Beethovens fünftes Klavierkonzert.

Dem pfauenhaften Eröffnungsprunk des Soloklaviers fehlte es etwas an fontänenartiger Fulminanz und Glamour; die Interpretationen des immerblonden Norwegers sind so solide gebaut wie englische Schlösser. Wundervoll klobig die Oktavparallelen in der Durchführung, die in feenzarte Gefilde führen sollten. Zu Beginn der finalen Reigenfröhlichkeit gab der Gentlemankünstler kurz den Brutalo. Die Zugabe, Brahms' Intermezzo op. 116/6, überraschte mit einem trockenen Mittelteil.

Schlüssel(loch)werk

Und sonst? Spielten die Bayern natürlich (Richard) Strauss. Eigentlich wäre das Gastspiel ja mit Franz Welser-Möst als Dirigenten und der Sinfonia domestica als zweitem Programmpunkt geplant gewesen. Für den erkrankten Österreicher übernahm Daniel Harding und ersetzte Strauss‘ heiteres familiäres Schlüssel(loch)werk durch die Tondichtungen Don Juan sowie Tod und Verklärung – die man solcherart auch als Vorgeschichte und Nachspiel der Sinfonia domestica begreifen konnte.

Tod und Verklärung war enttäuschend pauschal interpretiert, mit dicken Tutti; Don Juan gelang fulminant. Wie sich die Münchner da reintigerten – allen voran die Kontrabassgruppe mit ihrer Rugbyspielerwucht! Mit Salomes Tanz der sieben Schleier erreichte die Stimmung im stickigen Saal vollends den Siedepunkt. (Stefan Ender, 17.6.2024)