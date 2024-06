Warum Streifen beim Wohnen gerade allgegenwärtig sind und wie sie sogar in der Quervariante funktionieren

Längsstreifen ziehen in die Höhe, Querstreifen in die Breite. Was bei Ringel-Shirts und Streifen-Pullis gilt, gilt auch für die eigenen vier Wände. Da wie dort waren die klassischen Streifen zwar nie ganz weg. Jetzt sind sie aber wieder ganz da. Immerhin hat die Vogue Streifen an den Wänden schon zum Interior-Design-Trend des Jahres ausgerufen.

Getty Images/iStockphoto

Selbiges beobachtet auch Stefanie Szöke von Live your Home Interior Design. In den letzten Jahren tauchten viele Menschen ihre Wohnungen in neutrales Beige. Das galt als besonders Instagram-tauglich, für Kritikerinnen aber auch als ziemlich fad.

Nun kehrt also der Mut zu ein wenig Farbe an den Wänden zurück. Wobei auch bei Streifen – im Gegensatz zu wild gemusterten Tapeten und schreienden Wandfarben – das Potenzial für gröbere Fauxpas überschaubar ist.

Ein Wochenende

Laut Szöke verleihen Streifen Raffinesse und Eleganz – selbst dann, wenn die Wohnung mit Ware von der Stange eingerichtet wurde. Einer Wohnung mit Ikea-Möbeln verpasst die Innenarchitektin derzeit etwa weiß-türkise Streifen. "Landhausstil" nennt Szöke das: "Das drängt sich nicht auf und zieht den Raum in die Höhe. Sogar einfachste Möbel wirken dann plötzlich."

Selbst fade Stiegenhäuser wurden mit Streifen schon aufgepeppt. In der Regel seien Längsstreifen die bessere Wahl, betont Szöke. Querstreifen könnten aber beispielsweise am Ende eines langen Gangs gut wirken, weil sie die Wand in die Breite und den Raum näher heranziehen.

Die Streifen an den Wänden kriegen halbwegs Geschickte auch alleine hin, mit 150 Euro ist man gut dabei. Ein Wochenende sollte man sich dafür Zeit nehmen und nicht nur in gute Farbe und eine Walze, sondern vor allem auch in reichlich gutes Klebeband investieren, das einerseits gut pickt und sich andererseits danach auch wieder lösen lässt.

Diverse Tutorials auf Youtube legen übrigens nahe, dass das rasche Entfernen nach dem Auftragen der Farbe das Um und Auf ist, um die Nerven zu schonen.

Platz für Experimente

Die Abstände zwischen den Streifen kann man entweder zentimetergenau ausmessen – oder, deutlich bequemer, nach Augenmaß arbeiten: "Dann wird es ungleichmäßiger und lebendiger", sagt Szöke.

Auch mit der Streifenbreite lässt sich experimentieren; sehr dünne Streifen würden in kleinen Räumen aber besser wirken als in großen, sagt der Einrichtungsprofi.

Und dann kann man auch nur die oberen zwei Drittel der Wand mit Streifen versehen, das untere Drittel mit einheitlicher Farbe. Wer sich über das kleine Heimwerkerprojekt am Ende doch nicht drübertraut: Es gibt auch noch zahlreiche Tapeten mit noch einmal viel komplexeren Strichen und Streifen. Und Tapezierer, die diese passgenau anbringen können.

Noch eine Möglichkeit: erst einmal klein anfangen – etwa im Schrankraum oder im WC – und schauen, ob die Technik funktioniert und das Resultat am Ende gefällt.

Bunter Mix

Bleibt nur noch die Frage, welche Farbe die Streifen haben sollten. In den Häusern der Reichen und Berühmten entscheiden sich Designer häufig für Schwarz-Weiß. Szöke rät, die Farbe der Kissen oder des Sofas aufzugreifen, "aber ein paar Nuancen heller".

Gibt es schon andere Muster – Blumenvorhänge und karierte Kissen etwa –, sei bei Streifen auf der Wand Vorsicht geboten. Ein wilder Mix kann zwar gelingen, aber auch ziemlich danebengehen.

Alternativ zu den Wänden kann man natürlich auch zu gestreiften Wohnaccessoires greifen – Vasen, Polster, Teppiche und sogar Möbelstücke gibt es derzeit in der Musterung. Bilderrahmen oder Blumentöpfe lassen sich außerdem in Eigenregie bemalen.

Also einfach ausprobieren. Das Gute an den Streifen: Wenn sie einem irgendwann nicht mehr gefallen, kann man sie wieder übermalen. Der nächste Trend kommt bestimmt. (Franziska Zoidl, 18.6.2024)