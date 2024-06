Ein Absprung aus der Zusammenarbeit mit den Grünen brächte für die ÖVP große Risiken mit sich. Um 16.30 Uhr will sich Kanzler Karl Nehammer in Brüssel erklären

Kanzler Nehammer und Ministerin Gewessler sind längst entzweit. Nun entscheidet sich, ob das auch für die Koalition insgesamt gilt.

Leonore Gewessler machte Ernst. Im Kreis der Umweltminister der EU tat sie das, wogegen die ÖVP und die sechs von ihr regierten Bundesländer vehement angekämpft hatten: Das grüne Regierungsmitglied stimmte jener europäischen Renaturierungsverordnung zu, dank der Landschaften in einen ursprünglicheren Zustand zurückversetzt werden sollen.

Die wütende Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Die ÖVP will nicht nur eine Nichtigkeitsklage beim Europäischen Gerichtshof einbringen, sondern Gewessler auch wegen Amtsmissbrauchs klagen. Aus Sicht der Kanzlerpartei hat die Ressortchefin gegen die Verfassung verstoßen, indem sie ihr Ja in Luxemburg trotz fehlender Einigung in der Regierung erteilt hat.

Doch abgesehen von gerichtlichen Entscheidungen, die ihre Zeit brauchen werden: Was bedeutet das für die heimische Koalition? Können ÖVP und Grüne nach einem derart gravierenden Disput noch bis zum Wahltag am 29. September weiterarbeiten? Kanzler Karl Nehammer persönlich hat Aufklärung ankündigt: Um 16.30 Uhr will er in Brüssel vor die Medien treten.

Freies Spiel der Kräfte

Gefallen war das Wort "Koalitionsbruch" bereits davor: Einen solchen hat der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner den Grünen vorgeworfen. Doch diesen Schritt dann mit einer formellen Aufkündigung der Regierungszusammenarbeit zu vollziehen ist wieder eine andere Sache. Der eigene Ärger über die Koalitionspartnerin mag aus ÖVP-Sicht dafür sprechen; für die zu erwartenden Folgen gilt das hingegen weniger.

Ein Ablaufdatum hat die türkis-grüne Liaison schon jetzt: Viereinhalb Jahre Kooperation sind verstrichen, der Ministerrat hat für 29. September den Neuwahltermin festgelegt. Doch was sich mit einem Koalitionsbruch ändern würde, ist die politische Aufstellung im Nationalrat. Statt eines mehr oder minder geordneten Abarbeitens der übrig gebliebenen Vorhaben durch die Regierungsfraktionen käme es zu einem freien Spiel der Kräfte: Die Parteien könnten sich nach Belieben Mehrheiten für beliebige Projekte suchen.

Passiert ist dies etwa 2008 und 2019. Über den Sinn der damaligen Beschlüsse lässt sich streiten, Tatsache aber ist: Sie waren teuer. Laut Rechnung des Fiskalrats belasten die "Wahlzuckerln" der letzten 15 Jahre das Budget allein heuer mit immer noch 4,1 Milliarden Euro.

Türkiser Erklärungsbedarf

Zur bisherigen Erzählung der ÖVP passt ein solches Treiben nicht gerade. Erst unlängst hat Nehammer sich noch als Garant der Stabilität stilisiert, der bis zum Ende der Legislaturperiode seriös durcharbeitet. "Der Kanzler hätte Erklärungsbedarf", sagt der Politologe Laurenz Ennser-Jedenastik: "Er läuft Gefahr, dass ihm Chaos vorgeworfen wird."

Ennser-Jedenastik zweifelt an der Zugkraft von Nehammers Argumenten. Könnte die ÖVP die Grünen bezichtigen, im Alleingang das Aus für Benzin- und Dieselautos oder die Einführung von Tempo 100 auf Autobahnen verfügt zu haben, dürfte sie wohl mit breiter Zustimmung rechnen. Aber beim Kampf gegen ein Gesetz für Naturschutz, einem prinzipiell sehr populären Anliegen? Laut einer Umfrage im Auftrag der Umwelt-NGO WWF sprachen sich 82 der Bevölkerung für Österreichs Ja zur Renaturierungsverordnung aus.

Der FPÖ ausgeliefert

Was aus türkiser Perspektive ebenfalls zu bedenken ist: Auf der noch bestehenden To-do-Liste der Regierung finden sich auch Vorhaben, die der ÖVP und ihrer Klientel wichtig sind. Das reicht von der Besetzung des künftigen EU-Kommissars bis zu inhaltlichen Anliegen wie der Reform der Strafprozessordnung oder dem nächsten Schritt in der Pflegereform. All das droht mit einem Koalitionsbruch flachzufallen.

Zwar könnte sich im Gegenzug auch die ÖVP im freien Spiel Mehrheiten suchen. Doch da käme sie an der FPÖ kaum vorbei. Selbst wenn Parteichef Herbert Kickl bereit sein sollte, im Wahlkampf mit einer "Systempartei" zu kooperieren: Wie glaubwürdig wäre die ÖVP noch, wenn sie mit einer Kraft gemeinsame Sache macht, die sie davor zum Gegner Nummer eins erklärt hat?

Die Beihilfe der FPÖ würde die ÖVP auch dann benötigen, wenn sie ausschließlich Gewessler loswerden will: Keine andere Parlamentspartei würde wohl die nötige Mehrheit für einen Misstrauensantrag beisteuern. Die Folge wäre vermutlich aber auch dann das Ende die Regierung. Die Grünen würden kaum akzeptieren, sich eine Ministerin aus der Regierung schießen zu lassen, und in der Folge geschlossen aus der Regierung abtreten. Die ÖVP könnte versuchen, solo weiterzumachen, was aber wenig Aussicht auf Bestand hätte. Die gegnerische Übermacht im Nationalrat kann eine solche Regierung jederzeit per Misstrauensantrag stürzen.

Grüne glauben an Bestand

Auch für eine Ministeranklage braucht die ÖVP eine Mehrheit im Nationalrat, de facto also das Plazet der FPÖ. Der Verfassungsgerichtshof hat dann zu prüfen, ob Gewessler eine schuldhafte Rechtsverletzung gesetzt hat – die späteren Konsequenzen reichen von Mahnung bis Amtsverlust. Ein solcher Schritt würde nicht automatisch die Regierung sprengen. De facto wegen des großen Affronts aber wohl schon, glaubt der Politologe Ennser-Jedenastik.

Bei den Grünen geht man vor Nehammers Auftritt allerdings davon aus, dass es die ÖVP nicht auf einen Bruch anlegen werde. Das Mittel der Klage wegen Amtsmissbrauchs sei so gewählt, dass die Koalition noch weiterarbeiten könnte. Eine Stimme aus dem grünen Regierungskreis stellt am Montagnachmittag fest: "Wir haben bislang keinen Hinweis darauf, dass ein Ende der Koalition bevorsteht." (Gerald John, 17.6.2024)