Ursula von der Leyen wird die EU-Kommission wahrscheinlich auch die kommenden fünf Jahre führen. EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE / POO

Die Staats- und Regierungschefs der EU treffen einander in diesen Tagen fast täglich. Die Weltlage und die politischen Krisen und Probleme sind so dicht, dass sie gerade von einer Konferenz zur anderen fliegen. So berieten sich Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, der deutsche Kanzler Olaf Scholz und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni vor dem Wochenende in Süditalien beim G7-Gipfel mit ihren vier Kollegen aus den USA, Japan, Kanada und Großbritannien. Samstag und Sonntag trafen sie sich mit fast allen anderen EU-Regierungschefs beim Ukraine-Friedensgipfel auf dem Bürgenstock in der Schweiz, dabei auch Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer.

Es war also nebenbei auf höchsten Ebenen viel Zeit und Gelegenheit, darüber zu reden, was in der EU personell und inhaltlich ansteht. Und es deutet einiges darauf hin, dass dabei bereits die wichtigsten Vorentscheidungen gefallen sind. Die wichtigste ist, wer in den nächsten fünf Jahren die EU-Kommission führen wird.

S&D-Fraktion an Bord

"Alles spricht dafür, dass Ursula von der Leyen eine zweite Amtszeit haben wird", erklärte der Sozialdemokrat Scholz noch vor der Anreise nach Brüssel. Nehammer hatte dem STANDARD in der Schweiz bestätigt, dass die 13 der Europäischen Volkspartei zuzurechnenden Regierungschefs alle für die amtierende Präsidentin aus Deutschland eintreten werden. Sie war Spitzenkandidatin der EVP, die die Wahlen auch gewonnen hat und die mit Abstand stärkste Fraktion im EU-Parlament stellt.

Scholz' Aussage bekräftigte, dass die S&D-Fraktion als zweitstärkste Gruppe in Straßburg beim Vorschlag von der Leyen mitgehen wird und sich dann auch an der Erstellung eines gemeinsamen Arbeitsprogramms bis 2029 beteiligen wird. SP-Spitzenkandidat Nicolas Schmit dürfte einer der Vizepräsidenten der neuen Kommission werden. Der Luxemburger ist derzeit Sozialkommissar.

Antonio Costa für Spitzenposten

Um ein größeres Personalpaket über die Bühne zu bringen und in Straßburg eine Mehrheit der EU-Abgeordneten für von der Leyen sicherzustellen, brauchen EVP und S&D noch mindestens eine dritte Fraktion. Dafür bieten sich die Liberalen trotz stärkerer Verluste bei den Wahlen an. Aus Sicht der Sozialdemokraten ist der Anspruch auf die zweitwichtigste Personalie in EU-Institutionen, den Präsidenten des Europäischen Rates, wichtig. Sie dürften dafür den früheren portugiesischen Premier Antonio Costa ins Rennen schicken, obwohl in seinem Land strafrechtliche Ermittlungen gegen frühere Kabinettsmitarbeiter laufen. Gegen Costa selbst hat die Staatsanwaltschaft bisher aber keine Einwände erhoben.

Der Ex-Premier ist nicht nur in seinem eigenen politischen Lager sehr angesehen, sondern fraktionsübergreifend bei anderen Regierungschefs. Ein Ratspräsident braucht vor allem ihr Vertrauen, er organisiert schließlich die EU-Gipfel auf höchster Ebene. Charles Michel, der amtierende, wird am 1. Dezember ausscheiden.

Möglicherweise wird Costa so wie von der Leyen rasch nominiert. In zehn Tagen gibt es den nächsten regulären EU-Gipfel in Brüssel, spätestens dann wird das Personalpaket entschieden.

Nordische Frauenpower

Sollte Costa scheitern, wäre etwa die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen eine Alternative. Im Spiel ist auch die estnische Premierministerin Kaja Kallas, die als starke politische Figur gilt wegen ihrer unbeugsamen Haltung im Ukrainekrieg und zu Präsident Wladimir Putin. Sie gehört dem liberalen Lager an, soll dem Vernehmen nach aber Hohe Beauftragte für die EU-Außenpolitik werden, nach Josep Borrell, einem spanischen Sozialdemokraten.

Offen ist, was Italiens nationalkonservative Premierministerin Giorgia Meloni nach ihrem großen Wahlerfolg beanspruchen wird. Paris hat den früheren Premier Mario Draghi als Ratspräsident ins Spiel gebracht. EU-Spitzenposten werden stets im parteipolitischen, regionalen Kompromiss geschnürt, und die Kandidaten sollten aus Schlüsselpositionen mit entsprechender Erfahrung kommen. Für den Job der Außenbeauftragten käme auch die frühere belgische Premierministerin und Außenministerin Sophie Wilmès infrage. Weil der niederländische Premier Mark Rutte beim Gipfel in Washington Nato-Generalsekretär wird, hat sie aber einen regionalen Malus. (Thomas Mayer aus Brüssel, 17.6.2024)