Christian Lindner, Robert Habeck und Olaf Scholz stehen vor harten Verhandlungen. EPA/CLEMENS BILAN

Politiker und Politikerinnen, die viel reden und dabei auch noch wenig sagen, können einem wirklich auf die Nerven gehen. Was aber der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz unlängst Gegenteiliges an kommunikativer Leistung erbracht hat, ist auch schwer auszuhalten.

"Nö", meinte er bloß auf die Frage, ob er das Ergebnis der EU-Wahl kommentieren wolle. Die SPD sackt ab, die AfD legt trotz Skandalen zu und wird Nummer eins im Osten. Und Scholz hat nichts zu sagen.

Man schleppt sich dahin

Dafür sagen andere in der SPD und auch in der Ampelkoalition umso mehr. Immer wieder hört man in Berlin, dass sich jetzt wirklich alle zusammenreißen müssten und der Streit in diesem schwierigen Bündnis aufhören müsse. Der Vorsatz hält meist nicht einmal drei Tage lang. Und so schleppt man sich dahin, Woche für Woche, Monat für Monat.

Doch jetzt kommt nach all den Bekenntnissen und Beteuerungen ohnehin die Nagelprobe. In den nächsten Wochen müssen SPD, Grüne und FDP den Haushalt für das kommende Jahr zusammenzimmern. Da gelten nicht schöne Worte, sondern es heißt: "Butter bei die Fische".

Wenn Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) das nicht ordentlich hinkriegen, dann war's das mit der Ampel. Jeder weiß es in der Berliner Politik. Diese Aussicht sollte disziplinieren. (Birgit Baumann, 17.6.2024)