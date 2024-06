Kritisiert seine Partei und den Parteivorsitzenden: der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Foto: APA / Hans Klaus Techt

Politische und persönliche Konflikte haben oft die Geschichte der österreichischen Sozialdemokratie von Otto Bauer bis Bruno Kreisky geprägt. Der Fall des vom Polizisten zum Verteidigungsminister und 2018 zum SPÖ-Landesparteivorsitzenden des Burgenlands und späteren Landeshauptmann aufgestiegenen Hans Peter Doskozil ist aber aus mehreren Gründen einzigartig.

Die Rhetorik – "die wirkungsvolle Gestaltung öffentlicher Reden" – spielt in der Politik eine wichtige Rolle. Doskozil musste seit 2018 im März dieses Jahres allerdings die siebente Kehlkopfoperation hinter sich bringen. Trotz der immer heiseren Stimme gelang es ihm, gegen zwei gewählte SPÖ-Vorsitzende als erfolgreicher Sprengmeister der SPÖ zu wirken. Der von brennendem Ehrgeiz getriebene Politiker hat zuerst in einem fast fünf Jahre dauernden chaotischen Machtkampf Pamela Rendi-Wagner, die politisch unerfahrene Quereinsteigerin an der SPÖ-Spitze, durch zahlreiche Interviews und Boykottierung der Parteigremien gestürzt.

Bei dem außerordentlichen Parteitag vor einem Jahr unterlag aber Doskozil dem Überraschungsrivalen Andreas Babler. "Das Kapitel Bundespolitik ist für mich abgeschlossen", erklärte der gescheiterte Kandidat, der dem Parteitag im September, wo Babler mit fast 90 Prozent der Stimmen bestätigt wurde, ebenso fernblieb wie allen anderen Parteiveranstaltungen außerhalb des Burgenlands.

Im Tagesrhythmus

Seit der Europawahl und als Auftakt zu seiner Autobiografie wiederholt der Landeshauptmann des Burgenlands fast im Tagesrhythmus in zahlreichen Interviews, dass "für ihn das Kapitel Bundespolitik ein für alle Mal abgeschlossen ist". Trotz der Absagen setzt Doskozil zugleich seine giftigen Querschüsse nicht nur gegen seinen siegreichen Rivalen, sondern auch gegen die SPÖ-Gewerkschafter und die von Bürgermeister Michael Ludwig geführte Wiener SPÖ, die mit Abstand stärkste Landesorganisation, fort.

Nach dem enttäuschenden Ergebnis der SPÖ bei der Europawahl erlebt man eine beispiellose Steigerung seiner Angriffe auf den Parteivorsitzenden und die Wiener Partei. Nach der Nationalratswahl müssten sich die Verantwortlichen ("nicht nur eine Person") rechtfertigen. Er habe keine Kontakte zu Babler und Ludwig, aber "immer wieder" freundliche Verbindungen zu Hannes Androsch, Franz Vranitzky, Christian Kern, auch nach Tirol, und sogar zu Norbert Hofer, dem Ex-FPÖ-Präsidentschaftskandidaten, dessen "neues Selbstbewusstsein" er ausdrücklich würdigt.

Der routinierte Praktiker der politischen Heuchelei fügt nach seinen Drohungen stets hinzu: "Bis zur Nationalratswahl sollte schon Ruhe sein …" Das Ergebnis? Tägliche Schlagzeilen mit seinen Seitenhieben gegen die SPÖ-Spitze und über Erfolgsmodelle aus dem Burgenland, empfohlen für die Bundespolitik. Doskozil wird von immer mehr Genossen als der Hauptverantwortliche für die wiederholte Zerstörung der Wahlchancen der SPÖ betrachtet. Er ähnelt in der Tat einem Brandstifter, der aus welchem Grund auch immer sein eigenes Haus anzündet, um nachher einen Kübel Wasser bei den Löscharbeiten anzubieten. (Paul Lendvai, 18.6.2024)