Bettina Stark-Watzinger (FDP) zieht nach der Fördermittel-Affäre personelle Konsequenzen und entlässt die Staatssekretärin ihres Ministeriums. IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Berlin – Die deutsche Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) will ihre Staatssekretärin Sabine Döring in den einstweiligen Ruhestand versetzen lassen, so die deutsche Forschungsministerin am Sonntagabend. Döring habe dazu beigetragen das Vertrauen in das Bildungs- und Forschungsministerium zu beschädigen.

Offener Brief gegen Räumung von Palästina-Camp

Döring hatte prüfen lassen, ob das Ministerium kritischen Forschenden, die einen offenen Brief gegen die Räumung eines pro-palästinisches Protestcamp in Berlin unterzeichnet hatten, Fördermittel kürzen und diese auch strafrechtlich belangen könne, so Informationen der Sendung "Panorama" des deutschen ARD. Die ungefähr 300 unterzeichnenden Hochschullehrer nannten die Forderung von pro-palästinischen Studenten "nachvollziehbar" und forderten auf Polizeieinsätze gegen Studenten zu unterlassen. "Unabhängig davon, ob wir mit den konkreten Forderungen des Protestcamps einverstanden sind, stellen wir uns vor unsere Studierenden und verteidigen ihr Recht auf friedlichen Protest, das auch die Besetzung von Uni-Gelände einschließt", heißt es in dem offenen Brief.

Dozenten verteidigten das "Recht auf friedlichen Protest" ihrer Studenten. IMAGO/Rolf Zöllner

Mit ihren Ansuchen, ob man Fördermittel für die Unterzeichner des offenen Brief kürzen könne, hätte Döring den "Eindruck erweckt, dass die Prüfung förderrechtlicher Konsequenzen auf der Basis eines von der Meinungsfreiheit gedeckten offenen Briefes im Bundesministerium erwogen werde", so Stark-Watzinger. Dies widerspreche jedoch "den Prinzipien der Wissenschaftsfreiheit", betonte die deutsche Forschungsministerin am Sonntagabend.

Unterstützung der SPD

Ein "personeller Neuanfang" sei nötig, erklärte Stark-Watzinger, die das Bildungs- und Forschungsministerium leitet. "Prüfungen förderrechtlicher Konsequenzen wegen von der Meinungsfreiheit gedeckten Äußerungen finden nicht statt", betonte die FDP-Ministerin. Rückendeckung kam vom Koalitionspartner SPD. "Es ist gut, dass Bundesministerin Stark-Watzinger jetzt aufklärt und schwerwiegende Konsequenzen zieht", schrieb SPD-Bildungssprecher Oliver Kaczmarek auf X (vormals Twitter).

Stark-Watzinger kritisierte den offenen Brief ursprünglich selbst heftig. "Dieses Statement von Lehrenden an Berliner Universitäten macht fassungslos", sagte sie in einem Interview mit der deutschen Bild-Zeitung. "Statt sich klar gegen Israel- und Judenhass zu stellen, werden Uni-Besetzer zu Opfern gemacht und Gewalt verharmlost", so Watzinger. Uni-Besetzer verlangten einen Waffenstillstand in Gaza und forderten die Berliner Unis auf Israel "akademisch und kulturell" zu boykottieren. (APA, red, 17.6.2024)