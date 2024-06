Im Gastblog schreibt Julia Halbwachs über die neuesten Erkenntnisse zu Ernährung und Langlebigkeit.

Die Anti-Aging-Industrie ist weltweit 292 Millionen Dollar wert. Alle wollen länger leben oder, besser ausgedrückt, jeder möchte gesund alt werden. Der US-amerikanische Ernährungswissenschafter Michael Greger hat nun ein Buch herausgebracht mit den neuesten Erkenntnissen über den Zusammenhang zwischen Langlebigkeit und Ernährung. Laut ihm birgt die Art der Ernährung das höchste Risiko für frühen Tod und chronische Krankheiten. Das Positive daran ist wiederum, dass man seine Gesundheit und Lebenserwartung somit zu einem großen Teil selbst in der Hand hat.

Inspiriert von den Ernährungs- und Lebensgewohnheiten von Hundertjährigen sowie Bewohnern der "Blauen Zone" – jener Regionen der Erde, in denen die Menschen am längsten leben – empfiehlt er, so wenig Fleisch wie möglich zu essen und den Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln in der Ernährung zu erhöhen. Pflanzliche Lebensmittel sind laut ihm deshalb so gesund, weil man durch sie Ballaststoffe und resistente Stärke, sogenannte Präbiotika, zu sich nimmt. Diese füttern jene Darmbakterien, die wir für unsere Gesundheit brauchen. Mittlerweile ist bekannt, dass das Mikrobiom im Darm nicht nur Einfluss auf die Darmgesundheit hat, sondern auch das Potenzial hat, die Entzündungsparameter im Körper zu senken, die eine wichtige Rolle bei fast allen Krankheiten spielen, vor allem den chronischen wie Diabetes, Herzerkrankungen, aber auch Rheuma oder Multipler Sklerose.

Der Ernährungsmediziner empfiehlt aber auch, dass man alle neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse mit Entspanntheit sehen sollte. Radikale Veränderungen von heute auf morgen sind meist nicht notwendig, um zu besserer Gesundheit zu gelangen. Was aber sinnvoll ist, ist, die eigenen Gewohnheiten in Bezug auf Ernährung zu hinterfragen und schrittweise zu verändern. Mit mehr pflanzlichen Lebensmitteln zu kochen kann auch Spaß machen, und man entdeckt dabei neue Geschmackserlebnisse – zum Beispiel mit unserem heutigen Rezept für schnelle Kokos-Curry-Ramen vom Foodblog "Eat this". Ein richtiges Soulfood zum Wohlfühlen und Genießen!

Köstliches One-Pot-Gericht: Kokos-Curry-Ramen. Jörg Mayer (www.eat-this.org)

Zutaten für zwei Portionen

Für das Topping

Zubereitung

Zubereitungszeit: 15 Minuten

Den grünen Teil der Frühlingszwiebel längs in sehr feine Streifen schneiden. In Eiswasser legen und bis zum Servieren beiseitestellen. Den weißen Teil der Frühlingszwiebel in Ringe schneiden, Champignons vierteln, Knoblauch fein hacken oder reiben. Sesamöl in einen heißen Topf geben, Zwiebel und Knoblauch bei mittlerer Hitze 30 Sekunden unter Rühren anschwitzen. Champignons und Currypaste dazugeben und ebenfalls unter Rühren kurz anrösten. Mit Kokosmilch und Wasser aufgießen, aufkochen und mit geschlossenem Deckel sieben Minuten köcheln lassen.

Währenddessen Tofu in zwei bis drei Zentimeter große Würfel schneiden und im Airfryer oder in einer Pfanne acht Minuten rundherum goldbraun braten. Anschließend bis zum Servieren beiseitestellen. Pak Choi längs in Spalten schneiden (je nach Größe vierteln oder sechsteln) und gemeinsam mit den Mie-Nudeln in die Brühe geben und drei Minuten ziehen lassen. Gut umrühren, auf Schüsseln verteilen und mit dem Tofu, den Edamame, dem abgegossenen Frühlingszwiebelgrün und optional Chiliöl toppen.

Unsere Tipps: Ihr könnt den Tofu auch vor allem anderen im Topf rundherum anbraten, so werden die Kokos-Curry-Ramen zu einem echten One-Pot-Gericht. (Julia Halbwachs, 19.6.2024)