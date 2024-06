Bereits vor Jahren warnte Ludwig Adamovich vor denen, "die versuchen, uns von innen heraus zu zerstören". APA/ROLAND SCHLAGER

"Wir müssen lernen, eine klare Trennlinie zu ziehen, wenn Populisten und andere Demagogen den Rechtsstaat beschädigen und die Demokratie unterwandern wollen." Das schrieb Ludwig Adamovich in seinem 2020 erschienenen Buch Wo wir stehen. Die Zivilgesellschaft schien ihm von allen Seiten bedroht, und um den Erhalt der Demokratie müsse man kämpfen.

So dramatisch sah der langjährige Präsident der Verfassungsgerichts (von 1984 bis 2002) die Situation schon vor vier Jahren. Er ist am Sonntag im Alter von 91 Jahren verstorben, hat also den Sieg der Populisten und Demagogen bei den Wahlen zum Europäischen Parlament vor einer Woche wohl noch miterlebt.

Ein "unermüdlicher Mahner"

Der aktuelle Präsident des Verfassungsgerichtshofs, Christoph Grabenwarter, würdigte Adamovich "als einen unermüdlichen Mahner für den demokratischen Rechtsstaat. Aus den historischen Erfahrungen Österreichs war ihm die Unabhängigkeit der Verfassungsgerichtsbarkeit ein besonderes Anliegen." Nicht nur aus den historischen Erfahrungen – die autoritären Politiker der Gegenwart versuchen, wie zuletzt in Polen und in Ungarn, als Erstes die Verfassungsgerichtsbarkeit zu unterminieren, die ihnen bei ihren Umbauplänen für den Staat im Wege ist.

Ein einschneidendes Erlebnis hatte Adamovich mit einem ganz besonderen Populisten und Demagogen, nämlich Jörg Haider. 2001 entschied der Verfassungsgerichtshof, dass bei Kärntner Ortschaften mit einem bestimmten Prozentsatz an slowenischsprachiger Bevölkerung zweisprachige Ortstafeln aufgestellt werden müssten. Der Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider ließ daraufhin eine seiner berühmten Schimpftiraden vom Stapel und fragte, "ob jemand, der Adamovich heißt, überhaupt eine aufrechte Aufenthaltsgenehmigung" habe.

Später antwortete Adamovich in einem Interview mit dem STANDARD mit milder Ironie: Seine Familie stamme nicht aus Slowenien, sondern aus Slawonien (ein Teil des heutigen Kroatien). Bis ins 18. Jahrhundert ein Grenzgebiet der Monarchie gegen die Osmanen. Ein Vorfahr hat sich da offenbar ausgezeichnet, denn Adamovich trägt einen Siegelring – "oben der Löwe, unten der Halbmond, erinnert an die Türkenkriege".

Funktionseliten

Tatsächlich ist Adamovich ein schönes Beispiel für die Funktionseliten, die in der k. u. k. Monarchie aus den ehemaligen Kronländern kamen. Sein Vater, ein berühmter Jurist, war kurz Justizminister bei Kanzler Kurt Schuschnigg, wurde unter den Nazis zwangspensioniert und war dann von 1946 bis 1955 ebenfalls Chef des Verfassungsgerichtshofs.

Adamovich war nach seiner Zeit am Verfassungsgerichtshof Berater von zwei Bundespräsidenten – Heinz Fischer und Alexander Van der Bellen – mit einem eigenen Büro in der Hofburg.

Im Entführungsfall Natascha Kampusch übernahm Adamovich die Leitung der Kommission, die das Behördenversagen in diesem Fall untersuchen sollte. Er hegte ernste Zweifel an der Einzeltätertheorie und ließ sich zu der später bedauerten Aussage hinreißen, es sei Kampusch in der Gefangenschaft möglicherweise besser ergangen als in ihrer Familie.

Von konservativ zu liberal

Im STANDARD-Interview nannte er sich selbst einen "unorthodoxen Konservativen". Er konnte auch mit Sozialdemokraten wie Bruno Kreisky und Heinz Fischer. Nach einem Streit ist er auch aus der ÖVP ausgetreten. In seinen politischen Ansichten wurde er – offenbar unter dem Eindruck von Rechtspopulisten wie Jörg Haider – zusehends liberaler und warnte vor jenen, "die versuchen, uns von innen heraus zu zerstören".

Der Verfassungsgerichtshof hat unter Adamovich Ende der 1980er-Jahre in einem Erkenntnis auch die Vereinbarkeit kritischer Fragen mit dem Objektivitätsgebot des ORF festgestellt. (Hans Rauscher, 17.6.2024)