Das Setting im Odeon-Theater war eine Mischung aus TV-Gerichtsshow, Hollywood und U-Ausschuss: Verhandelt wurden die polarisierenden Themen unserer Tage. APA/TOBIAS STEINMAURER

Sie seien das größte Projekt gewesen, an dem er je gearbeitet habe, bekundete Milo Rau in seiner Schlussrede bei den Wiener Prozessen. Allein in ihrer Ausdehnung hätte die Gerichtsperformance alle bisherigen derartigen Formate des Festwochen-Intendanten (Moskauer und Zürcher Prozesse, Kongo-Tribunal) in den Schatten gestellt. An die 40 Stunden lang wurde an drei Wochenenden in der Säulenhalle des Wiener Odeon-Theaters prozessiert, dutzende Politiker, Wissenschafterinnen und Menschen aus der Zivilgesellschaft wurden mit echtem Gerichtspersonal ins Kreuzverhör geschickt.

Ein Dreivierteljahr haben die Dramaturgen des Projekts, Claus Philipp und Robert Misik, das Who's who der republikanischen Öffentlichkeit auf der Suche nach Teilnehmenden abgeklappert. Unzählige Überzeugungstreffen mit teils "schwierigen" Leuten waren notwendig, teils erfolgreich, teils liefen sie ins Leere, bis zuletzt wurde den Tagesaktualitäten geschuldet an Themensetzungen gefeilt, einiges verworfen, anderes neu auf die Agenda gesetzt.

Rechte Absagen

So mancher "Kapazunder" mit starker Meinung sagte ab, Rechte und Konservative etwa scheuten oft davor zurück, dem linksliberalen Gesprächsangebot Milo Raus durch ihre Teilnahme zu viel Legitimität zu verschaffen. Inhaltlich bot das Gerichtsformat letztlich aber alles auf, was in den letzten Jahren die Gemüter in Wallung brachte, wo Polarisierung und Zuspitzung den zivilisierten Diskurs überlagerten: Corona-Maßnahmen, Klimaproteste, Rechtspopulismus, Nahostkonflikt.

Von der Machart her könnte man das Format als eine Mischung aus Richter Alexander Hold, parlamentarischem U-Ausschuss und Hollywood-Gerichtsfilmen wie Die Jury beschreiben. Ja, die Prozesse hatten mit der Realität eines Gerichtsverfahrens, wie es in der österreichischen Rechtsordnung vonstatten geht, wenig zu tun. Ja, es war nicht immer spannend, manchmal sogar richtig fad. Ja, es war nicht immer ergiebig, manchmal konfus und widersprüchlich. Und ja, es löste nicht oft genug ein, was es versprach. Das Aber hinter alldem muss dennoch großgeschrieben werden.

Wiener Festwochen

Es geht nämlich gar nicht so sehr darum, welche konkreten Urteile und Ergebnisse die Prozesse geliefert haben (die Geschworenen etwa waren den komplexen Fällen oft nicht gewachsen). Die Realityshow hat aufgezeigt, unter welchen Bedingungen es möglich wäre, politisch-gesellschaftliche Diskurse, die als heillos verfahren und zerrüttet gelten, auf strukturierte Art und Weise auszutragen. Die Prozessordnung als disziplinierendes Korsett hat es zugelassen, sich vom tagespolitischen Hinausschreien egoistischer Kurzprosa via X und Co zu lösen, Debatten geordnet zu führen. Einer stellt Fragen, einer gibt Antworten, eine ordnet ein, eine hält eine Rede, dann redet ein anderer, vor allem aber: Viele hören zu, und man lässt einander ausreden. Nicht endlos, sondern nach Maßgabe festgelegter Redezeit. Nicht abschweifend, sondern beim Thema bleibend. Und bei Missachtung schreitet die Richterin ein.

Linke Unversöhnlickeit

Was das Format eher unfreiwillig auch gezeigt hat, ist, dass bei manchen Themen aktuell offenbar tatsächlich keine strukturierte Debatte möglich ist. Bei der verhandelten Frage zur Legitimität der behördlichen Auflösung des Wiener Pro-Palästina-Protestcamps hatten die Dramaturgen Palästina-Aktivisten geladen, die bei Vorgesprächen Bereitschaft gezeigt hatten, sich geordnet am Prozess zu beteiligen. Vor Gericht warfen sie das Versprechen über Bord, wollten lieber keine Fragen beantworten, sondern empörte Pamphlete vortragen. Zu Recht schritten die Veranstalter ein, stellten die Mikros stumm, geleiteten jene, die die Spielregeln missachteten, hinaus.

Die Szenen waren fast spiegelbildlich zu jenen Pro-Israel-Demonstrierenden, die bei Omri Boehms Festwochen-Rede auf dem Judenplatz ohne tiefergehender Kenntnis dessen, was Boehm eigentlich denkt, schreibt und zu sagen hat, reflexartig zum Proteststurm aufriefen. Wut und Traumatisierung, sicherlich auch die Anfütterung mit Propaganda in den Social-Media-Echokammern verstellen offenbar die Zugänglichkeit für Argumente auf beiden Seiten. Die Wiener Prozesse unternahmen einen Versuch, dies aufzubrechen, und mussten letztlich daran scheitern. Auch daraus kann man Schlüsse ziehen.

Was bleiben wird, ist außerdem die Erkenntnis, dass es immer wieder Sachverhalte geben wird, die juristisch nicht zu lösen sind, aber auf zivilgesellschaftlicher Ebene vollste Aufmerksamkeit brauchen. Corona-Maßnahmen? Notwendig, aber heikel. FPÖ-Verbote? Juristisch kaum haltbar, aber laufend zu beobachten. Aktivismus für Klima und Palästina? In Teilen zu verurteilen, aber nicht grosso modo zu kriminalisieren. Ansonsten: zuhören, aufeinander zugehen, die Echokammern sprengen. In Summe ist das gar nicht wenig, es hat sich gelohnt. (Stefan Weiss, 17.6.2024)