Hier wird noch gelacht: Don Alfonso (Christopher Maltman), Fiordiligi (Federica Lombardi) und Dorabella (Emily d'Angelo). Wiener Staatsoper / Michael Pöhn

Er war schon so einiges – dieser Don Alfonso. Der alte Zyniker, der vier junge Menschenkinder in ein Experiment lockt, das die Wankelmütigkeit ihrer Empfindungen beweisen soll, balancierte oft würdevoll-pomadig über Opernbühnen als Professor in einer Schule der Liebenden. Auch trieb er sein Unwesen später mitunter als gealterter Don Giovanni, der – besonders skurril – nur den Frauen einen Hang zur Untreue andichtet.

Nun, bei Barrie Kosky ist er Regisseur. Das Experiment im Labor des herumflatternden Begehrens ist an der Wiener Staatsoper als Theaterprobe angelegt, bei der Don Alfonso der seine destruktive Ader auslebende szenische Gestalter ist. Er verstrickt die nichts ahnenden Schwestern Dorabella und Fiordiligi wie auch Ferrando und Guglielmo in ein Spiel, bei dem die Wechselbeziehung zwischen echten und simulierten Gefühlen erfasst und vor allem erlitten werden soll.

Zielgerichteter Sadismus

Sein Ziel ist also Method-Acting als Foltermethode, das Theater als Gefühlskerker. Und ja: Zumindest theoretisch und räumlich wird das klar. Eine Bühne auf der Bühne verspricht ein Theater im Theater. Vier Unbeschwerte kommen zur Probe von Così fan tutte, rechts steht der Tisch des Regisseurs. Wer ist er? Don Alfonso hat wohl eine tolle Zeit im Scheinwerferlicht hinter sich. Nun bäckt er kleinere Karrierebrötchen; seinen Bedeutungsverlust kompensiert er mit zielgerichtetem Sadismus.

Der bestechend subtile Christopher Maltman (einst in Salzburg Don Giovanni) ist allerdings nicht ausschließlich zynischer Manipulator des Geschehens. Er landet bisweilen mittendrin im Maskenball des Partnertauschs, ist plötzlich Teil der Probe und mitten in der Opernrolle. Diese Verschwommenheit der Rolle kostet Koskys Konzept Logik und Konsequenz.

Akrobatische Energie

Was sich dann allerdings im Probenraum, auf dem Dach des Theaters und auf der Hintertreppe abspielt (Bühne: Gianluca Falaschi), glänzt mit so viel akrobatischer Energie und Genauigkeit im Detail, dass auf die Rahmenidee getrost verzichtet hätte werden können. So steht man vor dem Paradox einer bravourös durchgearbeiteten Inszenierung, die ihr Konzept mitunter zu vergessen scheint. Ist schade, aber auch nicht weiter dramatisch.

Bis am Ende der totale Machtverlust Don Alfonsos evident wird und seine Misogynie in Scherben liegt, werden Tragödie und Komödie in einen virtuosen Pas de deux verstrickt. Das setzt die Energie des Stückes frei: Die Herren entdecken, wie sich Enttäuschung anfühlt und wie heiter sich Vergiftung und die Wiederbelebung durch Elektroschocks darstellen lässt. Den Frauen ist hingegen nie zum Lachen zumute. Sie durchschauen das Spiel, ziehen es jedoch vor, in ihm leidend weiterzumachen. Am Ende lacht hier jedoch niemand.

Wie schockgefroren

Wenn es schließlich Richtung Partnertausch und Doppelhochzeit geht, sind alle vier von Ernüchterung gezeichnet und stehen da wie schockgefroren. Sie haben bald genug. Auch Despina, hier Theaterfrau für alles, die Kate Lindsey so facettenreich wie bei Bedarf auch vokal derb anlegt, reicht es mit Don Alfonso, der im Theater allein zurückbleibt. Weg ist Fiordiligi, die Federica Lombardi im ersten Akt impulsiv, aber mit Intonationstrübungen darstellt, um im zweiten Akt aufzublühen. Weg auch Dorabella, die Emily D'Angelo sicher, aber mit etwas herbem Timbre ausstattet.

Die Herren? Über alle Berge ist auch Guglielmo, den Peter Kellner dynamisch und robust impulsive vokale Momente verleiht. Auch Ferranodo verlässt natürlich das Theater. Wobei: Er ist ein Spezialfall, da er doppelt besetzt werden musste: Die mit zahllosen Details gewürzte Rasanz des Spiels zeigte, warum: Die sehr ausgeklügelte Personalführung machte Tenor Filipe Manu unersetzbar. Obwohl er an Luftröhrenentzündung litt, setzte er die Rezitative um und spielte die Rolle, während Tenor Bogdan Volkov Teile der Partie des Ferrando sehr respektabel aus dem Graben heraus sang. Abend gerettet.

Einige Buhs

Dirigent Philippe Jordan (auch am Hammerklavier) forcierte eine lebendige, nie harmlos verzärtelte Mozart-Gangart, die in der Ouvertüre stellenweise etwas unsauber daherkommt. Jordans Stil, der einst in Salzburg eine Così-Wiederaufnahme nicht absolvierte, da man ihn nicht vom Hammerklavier aus hatte agieren lassen, wirkte bisweilen forsch, etwa am Ende des ersten Aktes, was dem Ensemble hörbar Stress bereitet.

Aber Jordan animiert das gediegen und flexibel aufspielende Staatsopernorchester zu theatralisch sinnvollen Ausreizungen von harmonischen Spannungen. Auch war er bei der Kommunikation mit der Bühne darauf bedacht, erhellend zu kommentieren und Energie weiterzureichen. Einige Buhs für Kosky, aber auch viel Zuspruch. (Ljubiša Tošić, 17.6.2024)