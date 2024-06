Kanzler Karl Nehammer geht gegen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler vor, die Grüne hat sein Vertrauen verloren. IMAGO/Martin Juen

Das geht jetzt weit über eine inhaltliche Auseinandersetzung hinaus. In der Koalition herrscht offener Krieg, keiner mit Waffen, aber einer mit Worten und Paragrafen. Nach der Eskalation dieses Konflikts scheint eine Rückkehr zur Normalität nicht mehr möglich, diese Auseinandersetzung hat eine Wunde in diese Regierung gerissen, die nicht mehr heilen kann.

Drei Monate vor der Wahl kann das durchaus beabsichtigt sein. Da drehen alle mit Freuden an der Eskalationsschraube, um sich deutlich von anderen abzugrenzen und die eigene Position und auch die Weltanschauung klarzumachen.

Zerstörte Natur wiederherstellen

Umweltschutzministerin Leonore Gewessler nimmt ihre Berufsbezeichnung ernst, sie stimmt auf EU-Ebene einem lange vorbereiteten Gesetz zu, das die Renaturierung zum Ziel hat. Es geht, vereinfacht gesagt, darum, zubetonierte Flüsse wieder zurückzubauen, Moore wieder zu bewässern, Wiesen wieder blühen zu lassen. Die Natur dort wieder herzustellen, wo sie zerstört wurde. Die ÖVP argumentiert, das würde in die Eigentumsrechte von Landwirten eingreifen, die EU gebe sich ihrer Regulierungswut hin und mische sich in nationale Belange ein, die sie nichts angehen.

Der Vorgang ist einzigartig. Gewessler kündigt an, gegen den Willen der ÖVP dem auf EU-Ebene sorgsam vorbereiteten Gesetz zuzustimmen. Kanzler Karl Nehammer versucht daraufhin, dem belgischen Ratsvorsitzenden zu erklären, dass Gewessler gar nicht bevollmächtigt sei, ihre Zustimmung zu dem Gesetz wäre rechtswidrig. Gewessler kümmert sich darum nicht, stimmt zu, der belgische Minister sieht dies als rechtskonform an. Das Gesetz geht durch. Nehammer kündigt daraufhin an, das Gesetz beim EuGH bekämpfen zu wollen. Darüber hinaus zeigt die ÖVP die grüne Ministerin wegen Amtsmissbrauchs an.

Der Lächerlichkeit preisgegeben

Abgesehen davon, dass sich Österreich damit in der EU der Lächerlichkeit preisgibt: Die Koalition ist an ihrem Ende angelangt. Ob sie auch noch formell aufgekündigt wird, ist nur noch eine Frage von wahltaktischen Überlegungen.

Inhaltlich wird eine Mehrheit der Österreicher in dieser Frage aufseiten der Grünen sein. Ein Nein zur Renaturierung lässt sich nur schwer argumentieren, zumal das EU-Gesetz den einzelnen Ländern nur ein Ziel vorgibt, ihnen aber einen breiten Handlungsspielraum in der Umsetzung lässt. Die ÖVP betreibt Klientelpolitik für ein paar wenige, denen dieses Renaturierungsgesetz tatsächlich Nachteile bringen könnte. Das wird sie der breiten Öffentlichkeit erklären müssen.

Die Welt retten – oder den Wohlstand

Tatsächlich geht es aber weit über diese konkrete Auseinandersetzung hinaus, hier prallen Weltanschauungen aufeinander. Die Grünen wollen die Welt retten. Die ÖVP will unseren Wohlstand retten. Dass es nicht möglich geworden ist, zwischen diesen beiden Polen einen Kompromiss, einen gemeinsamen Weg zu finden, ist das große Scheitern dieser Koalition. Wer die größere Schuld an diesem Scheitern trägt, müssen und werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden.

Zwischen diesen Koalitionspartnern gibt es keinen Kitt mehr, der hält. Es wäre nur ehrlich, die Koalition zu beenden. Formal macht das drei Monate vor dem Wahltermin ohnehin keinen großen Unterschied mehr. Es ist gut, das Profil zu schärfen und die Argumente zuzuspitzen, aber sowohl ÖVP als auch Grüne müssen jetzt darauf achten, nicht einem Dritten zuzuarbeiten. Die EU-Wahl hat gezeigt, dass der erste Platz der FPÖ noch nicht ausgemacht ist. Ein Sprengen der Koalition liefert allen gute Argumente, auch der FPÖ. (Michael Völker, 17.6.2024)