Penelope Featherington, Hauptfigur der dritten Staffel, hat ein klassisches Vereinbarkeitsproblem. IMAGO/Landmark Media

An Bridgerton kommt man aktuell nicht vorbei. Tüll und Taft, Memes und Essays, wohin man blickt. Und die Meinungen gehen weit auseinander: Ist das eine seichte Schmonzette – oder ist das schon feministisch?

Sieht man sich die Prämisse der Serie an, lautet die Antwort auf letztere Frage: Natürlich nicht. Wir beobachten die Söhne und Töchter der Londoner Oberschicht im frühen 19. Jahrhundert dabei, wie sie nach der großen Liebe suchen. Im Zentrum der Erzählung steht die Familie Bridgerton: Matriarchin Violet und ihre acht Kinder, die praktischerweise alle Namen in alphabetischer Reihenfolge tragen. Jede Staffel begleitet einen Bridgerton-Spross durch die streng reglementierte Heiratsanbahnung dieser Zeit. Sie beginnt mit der Audienz der Debütantinnen bei der Königin, zeichnet sich durch Drama, Intrigen und Kummer aus und endet dann jedes Mal in einer glücklichen Ehe.

Man kennt dieses Genre. Bridgerton übernimmt den altbekannten Erzählrahmen, schraubt dann aber so sehr an jedem Detail, dass der vermeintliche Wiedererkennungswert bald zerfällt. In dem historischen Paralleluniversum, das die Zuseherinnen und Zuseher betreten, ist die soziale Macht weiblich. Die Mitte des gesellschaftlichen Sonnensystems ist Königin Charlotte, eine schwarze Frau. Die "Mamas", die wohlwollenden bis manipulativen Fädenzieherinnen im Liebesleben ihrer Kinder, sind beinah ausnahmslos alleinstehende Frauen. Ob nun verwitwet oder verlassen, sind sie für das finanzielle und gesellschaftliche Schicksal ihrer Familien allein verantwortlich. Und diese Rollen füllen sie so vollständig aus, dass man die Abwesenheit der Väter nicht einmal bemerkt. Im Bridgerton-Universum gibt es keine Patriarchen.

Männer in den Teich

Männer tauchen vor allem als "love interests" auf. Sie sind verstockt, verloren und manchmal ein bisschen lächerlich, aber anziehend und liebenswert bleiben sie trotzdem. Bridgerton betrachtet sie kompromisslos und verschmitzt mit dem "female gaze", dem weiblichen Blick.

Als Zuseherin ist man daran gewöhnt, dass Frauen und ihre Körper auf eine Art und Weise inszeniert werden, die einem Leben als eigenständiger Mensch nur in die Quere kommen kann. Keine Frau steht am Morgen nach einem One-Night-Stand mit perfektem Make-up auf, schlüpft ausgerechnet ins gestärkte Hemd ihres Partners und macht Frühstück. Und Männer fallen eher selten im weißen Hemd in einen Teich, um sich dann triefend in Zeitlupe wieder an Land zu ziehen. Im Bridgerton-Universum tun sie es trotzdem.

Diese Momente sind mit einem Augenzwinkern gemacht – und, das merkt man in jeder Sekunde, von Frauen für Frauen. Der "male gaze" folgt bekanntlich männlichen Subjekten in ihrer Wahrnehmung von weiblichen Objekten. Der "female gaze" verkehrt das nicht einfach ins Gegenteil. Er zeigt aus der weiblichen Perspektive, was sich zwischen zwei gleichberechtigten Partnern entspinnt. Er verfängt in Details, im Austausch von Blicken und Berührungen.

Das gilt auch für die vielen Sexszenen. Der Blick der Zuseherinnen und Zuseher bleibt dabei immer bei den weiblichen Figuren und ihrem Erleben. Ohne ihr Einverständnis passiert gar nichts. Bridgerton nimmt sich auch in den atemlosesten Szenen Zeit, so lange auf dem Gesicht der Darstellerin zu verweilen, bis sie klar und deutlich nickt. Das nimmt dem Moment nichts an Stimmung oder Tempo. Es ist kein neues Konzept, dass Consent sexy ist. Aber eins, das Bridgerton im Setting des beginnenden 19. Jahrhunderts besser umsetzt als viele in der Gegenwart angesiedelte Serien.

Zwischen Jungfräulichkeit und Zwangsheirat

Doch so viel die Serie an der Regency-Zeit auch verdreht und verfremdet, die übergeordnete Ordnung bleibt bestehen. Die Männer ziehen durch die Bordelle der Stadt, die Frauen dagegen dürfen mit Männern, mit denen sie nicht verwandt oder verheiratet sind, niemals allein sein. In ihre Ehen stolpern sie jungfräulich und ohne jegliches Konzept davon, wo die Kinder nun eigentlich herkommen. Das bringt der Serie lustige Momente ein – etwa wenn Mama Featherington entsetzt feststellt, dass es mit dem ersehnten Enkelkind hapert, weil ihrer Tochter nicht klar ist, dass ihr Mann dafür seine Hosen ausziehen müsste. Eine wirklich selbstbestimmte Sexualität können sich in dieser Welt aber nur Frauen leisten, die bereits verwitwet und finanziell gut abgesichert sind.

Hier sind Penelope Featherington und Colin Bridgerton für einen Moment allein – Skandal! IMAGO/Landmark Media

Denn letztendlich hängt für die Frauenfiguren alles davon ab, wen und wann sie heiraten. Die Besessenheit der "Mamas" mit einer guten Partie ist kein Selbstzweck, sondern die einzige Möglichkeit, ihren Kindern ein erträgliches Leben zu verschaffen. Die Serie kaschiert die Abgründe nicht, die sich zwischen Fächern und Blumenarrangements auftun. In der ersten Staffel wird die schwangere Marina Thompson in eine lieblose Ehe gezwungen, um ihre "Schande" zu verstecken. In der dritten Staffel zerstört Cressida Cowper ihr eigenes Leben, um einem greisen Mann zu entgehen, der von ihr "nur vier, fünf" Kinder erwartet.

Historische Sitten, moderne Ideen

Andere junge Frauen wehren sich mit mehr Erfolg. Die Hauptfigur der aktuellen Staffel, Penelope Featherington, hat nie mit einer Heirat gerechnet. Ihre Zukunft sichert sie mit ihrer Leidenschaft zum Schreiben ab – als anonyme Kolumnistin "Lady Whistledown". Doch als Colin Bridgerton mit gut einem Jahrzehnt Verspätung begreift, dass er sie vielleicht doch liebt, steht sie vor einem klassischen Vereinbarkeitsproblem. "Frauen haben keine Träume, sie haben Ehemänner", sagt ihre Mutter dazu mit leerem Blick. Doch es ist nun einmal Bridgerton – und Penelope erstreitet sich schließlich das Recht, gleichzeitig lieben und arbeiten zu dürfen.

Ist das schon feministisch? Natürlich – und natürlich nicht. Die Serie ist ein wilder Mix aus historischen Sitten und modernen Ideen, aus kompromisslosem Kitsch und spielerischer Ironie. Bridgerton ist ein bisschen bescheuert, und das weiß es auch. Das fiktive Universum ist in sich nicht schlüssig, und je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr fällt es in sich zusammen. Aber darum geht es nicht.

Hier gestalten Frauen mit den Mitteln, die sie haben, eine Gesellschaft, die sie einschränkt. Sie lieben, intrigieren, sehnen und fürchten sich, sie retten, unterstützen und hintergehen einander. Entgegen dem ersten Eindruck stehen hier nicht die Männer im Mittelpunkt, sondern das gute Leben für die einzelnen Protagonistinnen – zu dem ein Mann eben auch gehören kann. Bridgerton feiert die Liebe, Tüll und Taft, das Drama und die Lust. All das zu mögen ist etwas, für das man sich der internalisierten Misogynie zufolge schämen müsste. Wirklich feministisch wäre wohl, zu erkennen, dass einem das alles gefallen darf – und es ohne schlechtes Gewissen zu genießen. (Ricarda Opis, 18.6.2024)