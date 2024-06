Strahinja Pavlovic gegen Bukayo Saka – in Österreichs Bundesliga ist es leichter. IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Strahinja Pavlovic kickt üblicherweise gegen Maximilian Entrup, Guido Burgstaller oder Ronivaldo. Klar, sechsmal im Jahr geht es für den Innenverteidiger von Red Bull Salzburg in der Champions League gegen größere Kaliber, aber nichts hätte den 23-Jährigen auf diesen Sonntagabend in Gelsenkirchen vorbereiten können. Harry Kane. Phil Foden. Jude Bellingham. Bukayo Saka. Englands Offensive sieht aus wie ein Best of Champions League.

Pavlovics Arbeitstag beim 0:1 gegen die Three Lions illustriert, warum die Three Lions auf den Titel hoffen dürfen – aber auch, warum ihnen ihr Trainer Gareth Southgate dabei im Weg stehen könnte. Schon die erste Viertelstunde erteilte Serbiens Defensive die Grundlektion: England kann dir auf verdammt viele Arten wehtun. Das kurze Spiel, das lange Spiel, das langsame Spiel, das schnelle Spiel, die Dribblings, ja diese Dribblings!, die Flanken, es gibt gegen diese Truppe keine Sicherheit.

Pavlovic, in Serbiens Fünferkette der halblinke Innenverteidiger, war wie seine Nebenmänner vielbeschäftigt. Immer wieder schlichen sich Bellingham, Saka oder auch Trent Alexander-Arnold in den Halbraum zwischen Verteidigung und Mittelfeld. Wenn man so ein Kaliber den Ball 20 Meter vor dem Tor in Ruhe annehmen lässt, hat das Konsequenzen. Also: Raussprinten, dezent abklopfen, retour.

"Raumdeuter"

Es war bemerkenswert, wie oft sich zu Beginn einer der flüssig herumrotierenden Mittelfeldstars auf ein Fleckerl freien Rasen schummelte. "Raumdeuter" nennen die Deutschen Thomas Müller, Bellingham könnte einst eine englische Übersetzung brauchen.

Pavlovic‘ linker Nebenmann Filip Kostic hatte mit Saka seine liebe Not. Das Schema: Saka wartet, bis Kostic den letzten Schritt zu ihm rausrückt, und schaltet dann gen Grundlinie den Düsentrieb ein. In Minute 13 lieferte Kyle Walker den idealen Lochpass auf den rechten Flügel, Pavlovic grätschte beherzt hin, fälschte Sakas Stanglpass ab und sah, wie der Ball hoch in den Strafraum segelte. Dort kam Bellingham, der die Aktion selbst eingeleitet hatte, mit der Schmerzbereitschaft und Kompromisslosigkeit eines Fünftliga-Goalgetters angerast. Andrija Zivkovic wollte den Ball wie ein normaler Mensch wegköpfeln, Bellingham wollte ihn ins Tor brennen. 1:0.

"Er hebt England auf das nächste Level", sagte Serbiens Dusan Tadic nach der Partie über Bellingham. "Er ist einfach unglaublich", sagte Kane. Der eingewechselte Jarrod Bowen nannte den 20-Jährigen einen "großen Anführer".

Schwache Adjutanten

So überragend Englands Anführer am Sonntagabend war, so selten konnten sich seine Adjutanten in Szene setzen. Passierte das mal, sah man, wohin die Reise für die Three Lions gehen kann. In der 25. Minute erwachte Pavlovic in der Verteidigerhölle: Nach einem Fehlpass im Mittelfeld dribbelte Saka den einsam verteidigenden Serben an, aus der zweiten Reihe kam Walker, der im Match schonmal mit 37,31 km/h geblitzt wurde. Pavlovic überzuckerte das und machte sich auf den Weg nach hinten, anstatt Saka zu stellen. Mit einem winzigen Stoß brachte er Walker im Strafraum noch entscheidend aus der Balance, der Außenverteidiger schoss am langen Eck vorbei.

Minute 37, diesmal landet Pavlovic nahe der Outlinie selbst auf einer Insel mit Saka. Übersteiger, Übersteiger, nach innen angetäuscht, nach außen abgebogen. Pavlovic braucht ein Navigationsgerät, um Gegenspieler und Ball wiederzufinden, Saka vergeigt aber den Querpass. Trotzdem: Solche Kaliber 90 Minuten lang abzudrehen, ist eine Herkulesaufgabe. Pavlovic gewann gegen England sieben von neun Zweikämpfen, klärte fünf Situationen und war trotzdem bei mehreren Topchancen auf der falschen Seite.

Nach etwa einer halben Stunde, spätestens aber mit der Pause verlor England den Appetit und beschränkte sich auf Halbgas-Verwalten. Teamchef Southgate griff zu dem Prinzip, das man in Österreich noch von Franco Foda kennt. "Wenn er in Führung geht, riskiert er, sich zurückzuziehen und auf gute Momente zu hoffen", kritisierte ihn Manchester-United-Trainer und TV-Experte Erik ten Hag. Insgesamt gab es nur elf Schüsse, seit 1980 ein Minusrekord bei einer EM. Dementsprechend gemischt waren die Gefühle bei Englands Fans nach der Partie, der Tenor: Immerhin gewonnen, aber das kann doch nicht alles sein. Southgate lobte den Zusammenhalt, beklagte, dass seinem Team die Energie ausgegangen sei und sagte: "Wir wissen, dass sich die Mannschaft noch finden muss." (Martin Schauhuber aus Gelsenkirchen, 17.6.2024)