Laut Polizei konnte ein Verdächtiger in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Er ist demnach nicht geständig

Die Polizei ermittelt. ALEX HALADA/picturedesk.com

Wien – Beim Spaziergang mit ihrem Hund soll Sonntagfrüh eine 72-Jährige in Wien-Favoriten von einem Mann mit einem Baseballschläger bedroht worden sein. Ein Verdächtiger wurde wenig später in unmittelbarer Nähe des Tatorts festgenommen. In der Sporttasche des 27-jährigen Rumänen fand sich ein Baseballschläger. Er wurde unter dem Verdacht der gefährlichen Drohung vorläufig festgenommen und nach der Einvernahme – er ist nicht geständig – auf freiem Fuß angezeigt.

Die Frau war laut Polizeisprecherin Julia Schick zeitig in der Früh mit ihrem Hund unterwegs. Gegen 6.30 Uhr sei sie auf den ihr unbekannten Mann getroffen, der gedroht haben soll, sie umzubringen. "Die Frau lief aus Angst vor dem Mann davon und verständigte den Polizeinotruf", berichtete die Sprecherin. "Aufgrund genauer Personenbeschreibung und des raschen Einschreitens der Beamten konnte der Mann in unmittelbarerer Nähe angehalten werden." (APA, 17.5.2024)