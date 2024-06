Als die kleine Schieferplatte im Vorjahr bei Ausgrabungen in der Extremadura ans Licht kam, war dem archäologischen Team sofort klar, hier hatte man es mit einem einzigartigen Fund zu tun. Die in der Grundform quadratische Tafel mit einem Durchmesser von 20 Zentimetern war auf beiden Seiten mit Zeichnungen und Schriftzeichen bedeckt. Die Gravuren erweckten den Eindruck, als hätte sich jemand im Zeichnen und Schreiben geübt: Gesichter und geometrische Formen wiederholen sich, an einer Stelle hielt der Künstler mit kruden Strichen eine Kampfszene mit drei Figuren fest.

Die Fundstätte Casas del Turuñuelo liegt in Guareña, einer Stadt im Südwesten Spaniens, rund 160 Kilometer nördlich von Sevilla. Außergewöhnliche Entdeckungen müsste man hier eigentlich bereits gewöhnt sein: 2014 fand man hier die ersten archäologischen Hinweise auf eine spätbronzezeitliche Stadt. Nach und nach kristallisierte sich heraus, dass man es mit den Überresten einer verschwundenen Kultur zu tun hatte, dem Königreich von Tartessos.

Die 2500 Jahre alte Schiefertafel ist leider unvollständig. Ein darauf eingeritztes paläohispanisches Alphabet ist jedoch zu einem großen Teil erhalten geblieben. Fotos: E. Rodríguez/M. Luque/CSIC

Königreich von Tartessos

Aufgrund der Fundschicht und weiterer Indizien ordnen die Forschenden die nun entdeckte Tafel ebenfalls dieser Kultur zu. Graviert wurde sie wahrscheinlich zwischen dem 5. und 6. Jahrhundert vor Christus. Zu dieser Zeit befand sich Tartessos vermutlich bereits auf dem absteigenden Ast.

Viel ist nicht bekannt über dieses Königreich, das vom 13. bis zum 6. Jahrhundert v. Chr. bestanden haben soll. In den Schriften der Antike taucht es als halbmythischer Stadtstaat auf, der mit Metallförderung und -handel reich geworden ist. Herodot verortet ihn jenseits der Säulen des Herakles, der Geschichtsschreiber Ephorus weiß von "einem sehr blühenden Markt namens Tartessos mit viel Zinn ... sowie Gold und Kupfer aus keltischen Ländern" zu berichten. In den letzten Jahrhunderten v. Chr. taucht der Name Tartessos kaum noch in Dokumenten auf, da und dort ist von Überschwemmungen die Rede, denen das Königreich zum Opfer gefallen sein soll.

Archäologische Funde

Dass Tartessos keineswegs mythisch ist, belegten archäologische Funde in Südwestspanien erstmals im Jahr 1922. Ab da begannen sich auch Altphilologen und Historiker für die Kultur zu interessieren. Mittlerweile können sich Fachleute ein rudimentäres Bild von der Kultur machen: Wahrscheinlich waren die Bewohner von Tartessos wichtige Handelspartner der Phönizier aus dem östlichen Mittelmeer. Sie vereinten offenbar lokale paläospanische und phönizische Merkmale und verschwanden im 6. oder frühen 5. Jahrhundert v. Chr. relativ plötzlich wieder von der Bildfläche. Eine Theorie lautet, dass die Kultur von den Karthagern zerstört wurde.

Auf der Schiefertafel von Guareña sind unter anderem drei Krieger dargestellt. Foto: E. Rodríguez/M. Luque/CSIC

Die meisten Funde, die man Tartessos zuordnet, wurden im westlichen Andalusien, in der Extremadura und im südlichen Portugal von der Algarve bis zum Fluss Vinalopó in Alicante gemacht. Darunter existieren auch einige Beispiele für ein ausgefeiltes Schriftsystem, das man bereits in den 1990er-Jahren entziffern konnte. Wie vergleichbare paläospanische Schriften nutzt das tartessische Zeichensystem Silbenzeichen für plosive Konsonanten und alphabetische Buchstaben für andere Konsonanten, ist also eine Mischung aus Alphabet und Silbenschrift. Einige Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass die paläospanischen Schriften ausschließlich auf das phönizische Alphabet zurückgehen, andere sehen auch griechische Einflüsse.

Übungsunterlage für Handwerker

Die nun entdeckte, 2500 Jahre alte Tafel ist mit vergleichbaren Schriftzeichen beschrieben. Zeigte sie einen bisher unbekannten Zeichensatz der tartessischen Schrift? Ein Teil der Schiefertafel ist leider abgebrochen, das Fragment fehlt. Für das Forschungsteam um Esther Rodríguez González vom Institut für Archäologie von Mérida (IAM) ist dies dennoch ein in der Archäologie der Iberischen Halbinsel einmaliges Stück. Wahrscheinlich diente es tartessischen Handwerkern als Übungsunterlage, um Motive auf Gold-, Elfenbein- oder Holzstücke zu gravieren.

"Diese Entdeckung bringt uns den handwerklichen Praktiken von Tartessus näher, von denen man bisher praktisch nichts wusste", sagte Rodríguez. "Zugleich liefert sie wertvolle Einblicke in den Alltag, indem sie bisher unbekannte Details von Kleidung, Waffen oder Kopfbedeckungen zeigt."

Wie viele Zeichen fehlen?

Als noch spannender erwiesen sich die Ergebnisse der Schriftzeichenanalyse. Eine Forschungsgruppe um Joan Ferrer i Jané von der Universität Barcelona identifizierte am Rand der Tafel eine Reihe von 21 Zeichen in alphabetischer Abfolge. Die Untersuchung der Buchstaben und Vergleiche mit anderen Beispielen aus der Region brachten schließlich Klarheit: Man hatte es mit der Anfangssequenz eines südlichen Alphabets zu tun. Parallelen dazu finden sich bis zum modernen spanischen Alphabet, so Ferrer i Jané.

Die Forschenden halten es für möglich, dass außer den 21 nachgewiesenen Zeichen auf dem fehlenden Fragment zehn bis elf weitere Buchstaben eingeritzt waren. Foto: JFiJ / CSIC

Die paläohispanischen Schriften werden gemeinhin in zwei Familien unterteilt: die nordöstliche und die südliche Familie, die Grenze verläuft südlich von Valencia. Bisher existierten nur zwei Belege aus der Familie der südlichen Schriftalphabete. Mit der Entdeckung der Inschrift von Guareña liegen nun Belege für ein drittes südliches Alphabet vor, doch wie viele Buchstaben es enthält, bleibt unklar. Die Schrift wird wie alle verwandten Alphabete von links nach rechts gelesen und verläuft entlang des äußeren Randes der Schieferplatte. "Mindestens weitere sechs Zeichen hätten auf dem fehlenden Stücks Platz", sagt Ferrer i Jané. Wäre die Beschriftung völlig symmetrisch, käme man auf insgesamt 32 Zeichen. Elf Schriftzeichen könnten demnach fehlen.

Hoffnung auf weitere Inschriften

"Es ist bedauerlich, dass gerade der letzte Teil des Alphabets verloren ging, da dort die deutlichsten Unterschiede zu finden sind", sagt Ferrer i Jané. Interessant wäre beispielsweise der Vergleich mit einem Alphabet von der Fundstätte Espanca in Portugal. "Dieses Alphabet hat 27 Zeichen und ist das einzige vollständige, das wir bisher kennen", sagt Ferrer i Jané. Ein weiteres Alphabet kam bei Ausgrabungen in Villasviejas del Tamuja bei Botija (Spanien) zum Vorschein. Doch dieses liegt bruchstückhaft vor und enthält nur wenige zentrale Zeichen.

"Der Fund von Guareña liefert eine große Menge an neuen Informationen zu den südlichen paläohispanischen Schriften", sagte Ferrer i Jané. Für den Forscher ist die Bedeutung der Inschriften auf der Schiefertafel daher kaum zu überschätzen. "Außerdem lässt die Entdeckung vermuten, dass an diesem Ort noch einige weitere Inschriften verborgen sind, die wir hoffentlich in künftigen Grabungskampagnen ans Licht bringen werden." (Thomas Bergmayr, 17.6.2024)